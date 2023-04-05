Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ на западе Украины во время отпевания военного
© УПЦ/TelegramЗахват Михайловского храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Кадр из видео
Захват Михайловского храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Кадр из видео
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего военнослужащего ВСУ, сообщила УПЦ в Telegram-канале.
"Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договоренность. Перед храмом паяцы ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-черный флаг (флаг организации "Правый сектор"*. — Прим. ред.) в алтарь. Тело воина ВСУ лежит перед храмом, как хлам, ПЦУ занято присвоением имущества христиан и матерными словами", — говорится в публикации.
Как пояснили в Союзе православных журналистов, раскольники пытались захватить этот храм в течение трех лет, но верующим удавалось отстоять святыню. Несмотря на противостояние, с раскольниками была договоренность насчет отпеваний — они проводились, но не в самом храме, а перед ним. По данным союза, представители ПЦУ в среду у храма "накручивали толпу", говоря, что священники УПЦ "обнаглели" и не пускают "погибшего в храм", что и послужило поводом для захвата.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают ее деятельность, в парламент внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. СБУ открыла уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.
Самое заметное противостояние развернулось вокруг Киево-Печерской лавры. Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи покинули монастырь до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.
Наместник лавры митрополит Павел заявлял, что расторжение договора в одностороннем порядке невозможно и для этого нужно решение суда. Первого апреля Шевченковский районный суд Киева отправил владыку под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими. Наместника обвиняют в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды. Сам он назвал решение суда политическим заказом.
Православная церковь Украины появилась в конце 2018 года по инициативе Петра Порошенко, занимавшего пост президента страны, и патриарха Константинопольского Варфоломея. Эту структуру противопоставили канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
* Террористическая организация, запрещенная в России.