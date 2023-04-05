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Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
12:06 05.04.2023 (обновлено: 16:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863145100.html
Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного
Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного - РИА Новости, 05.04.2023
Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного
Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:06
2023-04-05T16:35
религия
украина
черновицкая область
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
правый сектор
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего военнослужащего ВСУ, сообщила УПЦ в Telegram-канале. "Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договоренность. Перед храмом паяцы ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-черный флаг (флаг организации "Правый сектор"*. — Прим. ред.) в алтарь. Тело воина ВСУ лежит перед храмом, как хлам, ПЦУ занято присвоением имущества христиан и матерными словами", — говорится в публикации.Как пояснили в Союзе православных журналистов, раскольники пытались захватить этот храм в течение трех лет, но верующим удавалось отстоять святыню. Несмотря на противостояние, с раскольниками была договоренность насчет отпеваний — они проводились, но не в самом храме, а перед ним. По данным союза, представители ПЦУ в среду у храма "накручивали толпу", говоря, что священники УПЦ "обнаглели" и не пускают "погибшего в храм", что и послужило поводом для захвата.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают ее деятельность, в парламент внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. СБУ открыла уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.Самое заметное противостояние развернулось вокруг Киево-Печерской лавры. Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи покинули монастырь до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.Наместник лавры митрополит Павел заявлял, что расторжение договора в одностороннем порядке невозможно и для этого нужно решение суда. Первого апреля Шевченковский районный суд Киева отправил владыку под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими. Наместника обвиняют в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды. Сам он назвал решение суда политическим заказом.Православная церковь Украины появилась в конце 2018 года по инициативе Петра Порошенко, занимавшего пост президента страны, и патриарха Константинопольского Варфоломея. Эту структуру противопоставили канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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украина, черновицкая область, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, правый сектор, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновицкая область, Петр Порошенко, Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Правый сектор, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного

Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ на западе Украины во время отпевания военного

© УПЦ/TelegramЗахват Михайловского храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Кадр из видео
Захват Михайловского храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Кадр из видео
© УПЦ/Telegram
Захват Михайловского храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего военнослужащего ВСУ, сообщила УПЦ в Telegram-канале.
"Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договоренность. Перед храмом паяцы ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-черный флаг (флаг организации "Правый сектор"*. — Прим. ред.) в алтарь. Тело воина ВСУ лежит перед храмом, как хлам, ПЦУ занято присвоением имущества христиан и матерными словами", — говорится в публикации.
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Как пояснили в Союзе православных журналистов, раскольники пытались захватить этот храм в течение трех лет, но верующим удавалось отстоять святыню. Несмотря на противостояние, с раскольниками была договоренность насчет отпеваний — они проводились, но не в самом храме, а перед ним. По данным союза, представители ПЦУ в среду у храма "накручивали толпу", говоря, что священники УПЦ "обнаглели" и не пускают "погибшего в храм", что и послужило поводом для захвата.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают ее деятельность, в парламент внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. СБУ открыла уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.
Самое заметное противостояние развернулось вокруг Киево-Печерской лавры. Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи покинули монастырь до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.
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Наместник лавры митрополит Павел заявлял, что расторжение договора в одностороннем порядке невозможно и для этого нужно решение суда. Первого апреля Шевченковский районный суд Киева отправил владыку под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими. Наместника обвиняют в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды. Сам он назвал решение суда политическим заказом.
Православная церковь Украины появилась в конце 2018 года по инициативе Петра Порошенко, занимавшего пост президента страны, и патриарха Константинопольского Варфоломея. Эту структуру противопоставили канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РелигияУкраинаЧерновицкая областьПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравый секторСитуация вокруг УПЦ
 
 
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