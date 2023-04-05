https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863145100.html

Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного

Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного - РИА Новости, 05.04.2023

Раскольники захватили храм на западе Украины во время отпевания военного

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:06

2023-04-05T12:06

2023-04-05T16:35

религия

украина

черновицкая область

петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

правый сектор

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863165541_0:306:956:844_1920x0_80_0_0_584d94143cc453d9e37d7431423072ba.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего военнослужащего ВСУ, сообщила УПЦ в Telegram-канале. "Бьют православных верующих. Полиция не приехала вообще, скорее всего, такая и была договоренность. Перед храмом паяцы ПЦУ изображают молитву. Заносят красно-черный флаг (флаг организации "Правый сектор"*. — Прим. ред.) в алтарь. Тело воина ВСУ лежит перед храмом, как хлам, ПЦУ занято присвоением имущества христиан и матерными словами", — говорится в публикации.Как пояснили в Союзе православных журналистов, раскольники пытались захватить этот храм в течение трех лет, но верующим удавалось отстоять святыню. Несмотря на противостояние, с раскольниками была договоренность насчет отпеваний — они проводились, но не в самом храме, а перед ним. По данным союза, представители ПЦУ в среду у храма "накручивали толпу", говоря, что священники УПЦ "обнаглели" и не пускают "погибшего в храм", что и послужило поводом для захвата.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на связь церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины запрещают ее деятельность, в парламент внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. СБУ открыла уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях.Самое заметное противостояние развернулось вокруг Киево-Печерской лавры. Министерство культуры Украины разорвало договор аренды и потребовало, чтобы монахи покинули монастырь до 29 марта. Впрочем, им поставили условие, что они смогут остаться, если перейдут в ПЦУ.Наместник лавры митрополит Павел заявлял, что расторжение договора в одностороннем порядке невозможно и для этого нужно решение суда. Первого апреля Шевченковский районный суд Киева отправил владыку под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими. Наместника обвиняют в "сотрудничестве с Россией" и разжигании межрелигиозной вражды. Сам он назвал решение суда политическим заказом.Православная церковь Украины появилась в конце 2018 года по инициативе Петра Порошенко, занимавшего пост президента страны, и патриарха Константинопольского Варфоломея. Эту структуру противопоставили канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230404/mitropolit-1863018959.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

https://ria.ru/20230404/lavra-1862965370.html

украина

черновицкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, черновицкая область, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, правый сектор, ситуация вокруг упц