https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863127576.html

Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области

Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 05.04.2023

Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области

Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили церковь канонической Украинской православной церкви в селе Новый Корец в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:27

2023-04-05T11:27

2023-04-05T11:27

религия

россия

украина

ровненская область

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили церковь канонической Украинской православной церкви в селе Новый Корец в Ровненской области, говорится в сообщении на сайте УПЦ. "Четвертого апреля около 17 часов (совпадает с мск) сторонники ПЦУ пришли на территорию Параскевской церкви Нового Корца, чтобы срезать болгаркой замки на дверях храма. Когда верующие УПЦ увидели, что возле церкви что-то происходит и прибежали, чтобы помешать, люди из ПЦУ их выгнали", - сообщают в УПЦ. По информации церкви, после этого сторонники ПЦУ поставили новые замки и вошли в церковь. "Правоохранители, которые тоже приехали в церковь, на вопрос верующего УПЦ, проверили ли они наличие документов на владение религиозным сооружением у людей из ПЦУ, ответил: "Ты почему не в военкомате!", - сообщили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.

https://ria.ru/20230404/mitropolit-1863018959.html

https://ria.ru/20230404/tserkov-1862987372.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ровненская область, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц