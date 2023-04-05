Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области
© Фото : СБУПроверки СБУ
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили церковь канонической Украинской православной церкви в селе Новый Корец в Ровненской области, говорится в сообщении на сайте УПЦ.
"Четвертого апреля около 17 часов (совпадает с мск) сторонники ПЦУ пришли на территорию Параскевской церкви Нового Корца, чтобы срезать болгаркой замки на дверях храма. Когда верующие УПЦ увидели, что возле церкви что-то происходит и прибежали, чтобы помешать, люди из ПЦУ их выгнали", - сообщают в УПЦ.
По информации церкви, после этого сторонники ПЦУ поставили новые замки и вошли в церковь.
"Правоохранители, которые тоже приехали в церковь, на вопрос верующего УПЦ, проверили ли они наличие документов на владение религиозным сооружением у людей из ПЦУ, ответил: "Ты почему не в военкомате!", - сообщили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.