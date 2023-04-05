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Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 05.04.2023
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Религия
 
11:27 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863127576.html
Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области
Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области - РИА Новости, 05.04.2023
Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области
Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили церковь канонической Украинской православной церкви в селе Новый Корец в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:27
2023-04-05T11:27
религия
россия
украина
ровненская область
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили церковь канонической Украинской православной церкви в селе Новый Корец в Ровненской области, говорится в сообщении на сайте УПЦ. "Четвертого апреля около 17 часов (совпадает с мск) сторонники ПЦУ пришли на территорию Параскевской церкви Нового Корца, чтобы срезать болгаркой замки на дверях храма. Когда верующие УПЦ увидели, что возле церкви что-то происходит и прибежали, чтобы помешать, люди из ПЦУ их выгнали", - сообщают в УПЦ. По информации церкви, после этого сторонники ПЦУ поставили новые замки и вошли в церковь. "Правоохранители, которые тоже приехали в церковь, на вопрос верующего УПЦ, проверили ли они наличие документов на владение религиозным сооружением у людей из ПЦУ, ответил: "Ты почему не в военкомате!", - сообщили в УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
https://ria.ru/20230404/mitropolit-1863018959.html
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россия, украина, ровненская область, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Ровненская область, Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
Сторонники ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили церковь канонической УПЦ в Ровненской области

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" захватили церковь канонической Украинской православной церкви в селе Новый Корец в Ровненской области, говорится в сообщении на сайте УПЦ.
"Четвертого апреля около 17 часов (совпадает с мск) сторонники ПЦУ пришли на территорию Параскевской церкви Нового Корца, чтобы срезать болгаркой замки на дверях храма. Когда верующие УПЦ увидели, что возле церкви что-то происходит и прибежали, чтобы помешать, люди из ПЦУ их выгнали", - сообщают в УПЦ.
Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Митрополит Онуфрий обратился к протестующим против УПЦ
4 апреля, 20:02
По информации церкви, после этого сторонники ПЦУ поставили новые замки и вошли в церковь.
"Правоохранители, которые тоже приехали в церковь, на вопрос верующего УПЦ, проверили ли они наличие документов на владение религиозным сооружением у людей из ПЦУ, ответил: "Ты почему не в военкомате!", - сообщили в УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии" (грамоту о независимости). Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира ее не признают.
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РелигияРоссияУкраинаРовненская областьУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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