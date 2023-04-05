https://ria.ru/20230405/zaes-1863283143.html
МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2023
МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
Диалог по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:33
2023-04-05T17:33
2023-04-05T17:33
в мире
россия
днепр (город)
сергей шойгу
мария захарова
энергодар
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Диалог по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади зоны безопасности вокруг станции, консультации с МАГАТЭ продолжаются, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ведем постоянный диалог с гендиректором МАГАТЭ, господином (Рафаэлем) Гросси, и этот диалог касается всех аспектов деятельности и эксплуатации ЗАЭС. Россия с самого начала содействовала реализации инициативы господина Гросси по созданию зоны защиты ядерной безопасности на станции, диалог, как вы тоже, наверное, знаете, развивается непросто, мы об этом неоднократно говорили", - сказала она. При этом Захарова указала, что главная цель - "сделать все возможное, чтобы предотвратить украинские обстрелы ЗАЭС, не допустить какой-либо аварийной ситуации, а тем более - техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями". Официальный представитель МИД России добавила, что основным препятствием в этом вопросе является позиция киевского режима, который "не готов поддержать усилия генерального директора МАГАТЭ и взять на себя обязательства не атаковать станцию". "Что касается возможных параметров зоны, другими словами, сферы ее охвата, то мы продолжаем работать над решением этого вопроса, и пока, честно говоря, в публичном пространстве раскрывать конкретные детали, я считаю, преждевременно, давайте оставим это переговорщикам, экспертам", - сказала она, добавив, что заверив, что консультации с Агентством продолжаются. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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в мире, россия, днепр (город), сергей шойгу, мария захарова, энергодар, запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, Мария Захарова, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
Захарова: диалог по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС развивается непросто
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Диалог по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади зоны безопасности вокруг станции, консультации с МАГАТЭ продолжаются, сообщила на брифинге
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы ведем постоянный диалог с гендиректором МАГАТЭ, господином (Рафаэлем) Гросси, и этот диалог касается всех аспектов деятельности и эксплуатации ЗАЭС. Россия с самого начала содействовала реализации инициативы господина Гросси по созданию зоны защиты ядерной безопасности на станции, диалог, как вы тоже, наверное, знаете, развивается непросто, мы об этом неоднократно говорили", - сказала она.
Гросси заявил, что своими глазами увидел последствия обстрелов ЗАЭС
При этом Захарова указала, что главная цель - "сделать все возможное, чтобы предотвратить украинские обстрелы ЗАЭС, не допустить какой-либо аварийной ситуации, а тем более - техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями".
Официальный представитель МИД России добавила, что основным препятствием в этом вопросе является позиция киевского режима, который "не готов поддержать усилия генерального директора МАГАТЭ и взять на себя обязательства не атаковать станцию".
"Что касается возможных параметров зоны, другими словами, сферы ее охвата, то мы продолжаем работать над решением этого вопроса, и пока, честно говоря, в публичном пространстве раскрывать конкретные детали, я считаю, преждевременно, давайте оставим это переговорщикам, экспертам", - сказала она, добавив, что заверив, что консультации с Агентством продолжаются.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
– на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС
. Министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
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