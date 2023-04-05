https://ria.ru/20230405/zaes-1863283143.html

МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2023

МИД рассказал, как развивается диалог с МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС

Диалог по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:33

2023-04-05T17:33

2023-04-05T17:33

в мире

россия

днепр (город)

сергей шойгу

мария захарова

энергодар

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Диалог по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) развивается непросто, Россия продолжает работать над параметрами площади зоны безопасности вокруг станции, консультации с МАГАТЭ продолжаются, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы ведем постоянный диалог с гендиректором МАГАТЭ, господином (Рафаэлем) Гросси, и этот диалог касается всех аспектов деятельности и эксплуатации ЗАЭС. Россия с самого начала содействовала реализации инициативы господина Гросси по созданию зоны защиты ядерной безопасности на станции, диалог, как вы тоже, наверное, знаете, развивается непросто, мы об этом неоднократно говорили", - сказала она. При этом Захарова указала, что главная цель - "сделать все возможное, чтобы предотвратить украинские обстрелы ЗАЭС, не допустить какой-либо аварийной ситуации, а тем более - техногенной катастрофы с непредсказуемыми последствиями". Официальный представитель МИД России добавила, что основным препятствием в этом вопросе является позиция киевского режима, который "не готов поддержать усилия генерального директора МАГАТЭ и взять на себя обязательства не атаковать станцию". "Что касается возможных параметров зоны, другими словами, сферы ее охвата, то мы продолжаем работать над решением этого вопроса, и пока, честно говоря, в публичном пространстве раскрывать конкретные детали, я считаю, преждевременно, давайте оставим это переговорщикам, экспертам", - сказала она, добавив, что заверив, что консультации с Агентством продолжаются. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.

https://ria.ru/20230405/zaes-1863157469.html

https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html

россия

днепр (город)

энергодар

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в мире, россия, днепр (город), сергей шойгу, мария захарова, энергодар, запорожская аэс, магатэ