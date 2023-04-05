https://ria.ru/20230405/zaes-1863157469.html

Гросси заявил, что своими глазами увидел последствия обстрелов ЗАЭС

Гросси заявил, что своими глазами увидел последствия обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 05.04.2023

Гросси заявил, что своими глазами увидел последствия обстрелов ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года, сообщил "Росатом". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:29

2023-04-05T12:29

2023-04-05T14:42

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

специальная военная операция на украине

безопасность

рафаэль гросси

алексей лихачев

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью 2022 года, сообщил "Росатом"."Рафаэль Гросси смог лично увидеть последствия обстрелов станции, произошедших в ноябре прошлого года после его последнего визита. Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам встречи Гросси с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в среду в Калининграде. На минувшей неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС, он осмотрел территорию станции. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.Массированные украинские атаки на Запорожскую АЭС произошли 19-20 ноября 2022 года. Вечером 19 ноября по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они продолжились на следующий день, артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. Существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационная обстановка не изменилась. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа, заявил тогда МИД РФ.Дизельные генераторы - одна из систем безопасности атомных электростанций, они предназначены для электроснабжения АЭС на случай ее обесточивания. На Запорожской АЭС имеются 20 дизель-генераторов, сообщил в марте советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.На минувшей неделе Гросси посетил Запорожскую АЭС, он осмотрел территорию станции. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.Массированные украинские атаки на Запорожскую АЭС произошли 19-20 ноября 2022 года. Вечером 19 ноября по территории ЗАЭС были нанесены многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра. Они продолжились на следующий день, артобстрелам подверглись в том числе площадки, где хранятся радиоактивные отходы. Существенных повреждений ЗАЭС удалось избежать, радиационная обстановка не изменилась. Но ситуация балансировала на критической черте, за которой, вполне вероятно, могла последовать техногенная катастрофа, заявил тогда МИД РФ.

https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html

https://ria.ru/20230327/zaes-1860812416.html

https://ria.ru/20230405/dron-1863068118.html

https://ria.ru/20230401/zaes-1862324045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр