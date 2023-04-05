Рейтинг@Mail.ru
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 05.04.2023 (обновлено: 21:23 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zadymlenie-1863335022.html
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2023
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали
Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:22
2023-04-05T21:23
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729973203_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_052065bc5e70c9785b243e5941945bca.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал. В среду в Минобороны РФ сообщили, что в одном из административных зданий ведомства в столице обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения. "В 19.29 в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу улица Знаменка дом, 19... Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729973203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9546dad56343ef4686d7f30e7b15b0d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали

Задымление в здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы ликвидировали

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Огнетушитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что в одном из административных зданий ведомства в столице обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения.
"В 19.29 в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу улица Знаменка дом, 19... Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Тушение пожара на рынке Привокзальный в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2023 годах
30 марта, 12:50
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала