https://ria.ru/20230405/zadymlenie-1863335022.html
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2023
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали
Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:22
2023-04-05T21:22
2023-04-05T21:23
происшествия
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал. В среду в Минобороны РФ сообщили, что в одном из административных зданий ведомства в столице обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения. "В 19.29 в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу улица Знаменка дом, 19... Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали
Задымление в здании Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы ликвидировали
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что в одном из административных зданий ведомства в столице обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения.
"В 19.29 в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу улица Знаменка дом, 19... Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
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