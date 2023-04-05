https://ria.ru/20230405/zadymlenie-1863335022.html

Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали

Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали - РИА Новости, 05.04.2023

Задымление в здании Минобороны в центре Москвы ликвидировали

Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:22

2023-04-05T21:22

2023-04-05T21:23

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Задымление на улице Знаменка в Москве ликвидировано, никто не пострадал. В среду в Минобороны РФ сообщили, что в одном из административных зданий ведомства в столице обнаружено задымление помещения, пострадавших нет, идет проливка помещения. "В 19.29 в ЦУКС Главного управления МЧС России по городу Москве поступила информация о задымлении в здании по адресу улица Знаменка дом, 19... Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

россия

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)