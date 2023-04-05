https://ria.ru/20230405/zaderzhanie-1863193943.html

В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов

В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов - РИА Новости, 05.04.2023

В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов

Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности", задержан в Москве, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:52

2023-04-05T13:52

2023-04-05T14:00

москва

средняя азия

происшествия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности", задержан в Москве, сообщает телеграм-канал СК РФ."Задержаны 5 фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 213 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Организатор массовых драк задержан на территории города Москвы. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2022-2023 годах в Москве организованная группа выходцев из Средней Азии "из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям". Свою противоправную деятельность они снимали на видео и распространяли в социальных сетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность", отмечается в релизе.Хулиганы заранее планировали преступления, вовлекали для участия в них детей, выбирали только общественные места в Москве и провоцировали там конфликтные ситуации, после чего, "используя свое численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", заявили в СК.

https://ria.ru/20230327/shkolnik-1860962083.html

москва

средняя азия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, средняя азия, происшествия