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В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов - РИА Новости, 05.04.2023
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13:52 05.04.2023 (обновлено: 14:00 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zaderzhanie-1863193943.html
В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов
В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов - РИА Новости, 05.04.2023
В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов
Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности", задержан в Москве, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:52
2023-04-05T14:00
москва
средняя азия
происшествия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности", задержан в Москве, сообщает телеграм-канал СК РФ."Задержаны 5 фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 213 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Организатор массовых драк задержан на территории города Москвы. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2022-2023 годах в Москве организованная группа выходцев из Средней Азии "из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям". Свою противоправную деятельность они снимали на видео и распространяли в социальных сетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность", отмечается в релизе.Хулиганы заранее планировали преступления, вовлекали для участия в них детей, выбирали только общественные места в Москве и провоцировали там конфликтные ситуации, после чего, "используя свое численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", заявили в СК.
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москва
средняя азия
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москва, средняя азия, происшествия
Москва, Средняя Азия, Происшествия
В Москве задержали организатора массовых драк мигрантов

В Москве задержали организатора массовых драк выходцев из Средней Азии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Организатор массовых драк выходцев из Средней Азии, провоцировавших конфликты ради "демонстрации вседозволенности", задержан в Москве, сообщает телеграм-канал СК РФ.
"Задержаны 5 фигурантов 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 213 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу... Организатор массовых драк задержан на территории города Москвы. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2022-2023 годах в Москве организованная группа выходцев из Средней Азии "из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами молодым людям". Свою противоправную деятельность они снимали на видео и распространяли в социальных сетях, демонстрируя тем самым "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и вседозволенность", отмечается в релизе.
Хулиганы заранее планировали преступления, вовлекали для участия в них детей, выбирали только общественные места в Москве и провоцировали там конфликтные ситуации, после чего, "используя свое численное и физическое превосходство, дестабилизируя общественный порядок и общественную безопасность, нападали на граждан и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания", заявили в СК.
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