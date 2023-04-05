Недропользователи направили более 37 миллиардов рублей на развитие Якутии
Недропользователи за 5 лет пожертвовали более 37 миллиардов рублей на соцразвитие Якутии
Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Недропользователи за последние 5 лет направили на социальное развитие Якутии более 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в Якутске стартовала конференция золотопромышленников "Золотодобыча в Якутии-2023", где обсуждаются мировые тренды на мировом и российском рынках драгоценных металлов, прогноз цен на золото, а также рассматриваются актуальные вопросы кредитования золотодобывающих предприятий республики, нововведения в законодательство в сфере недропользования, промышленной безопасности, налоговой и миграционной политики.
"Более 37 миллиардов рублей за последние 5 лет направили на социальное развитие Якутии недропользователи республики в рамках различных соглашений", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко.
Он отметил, что по поручению главы региона Айсена Николаева с муниципалитетами и компаниями реализуется 97 соглашений. "Между правительством Якутии и крупными компаниями уже действуют 40 соглашений, помогающих республике развиваться, создавать инфраструктуру и улучшать жизни людей", – подчеркнул министр.
Терещенко отметил, что за последние годы недропользователи пожертвовали более 200 миллионов рублей и передали порядка 40 единиц тяжелой техники на ликвидацию лесных пожаров в Якутии. Более 160 миллионов рублей - на помощь бойцам СВО. Кроме того, в рамках программы лесовосстановления промышленные компании высадили около 10 тысяч саженцев.
"Сумма финансовой помощи промышленных компаний медицинским учреждениям республики в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией составила свыше 800 миллионов рублей", - добавил он.