https://ria.ru/20230405/yakutiya-1863110669.html

Недропользователи направили более 37 миллиардов рублей на развитие Якутии

Недропользователи направили более 37 миллиардов рублей на развитие Якутии - РИА Новости, 05.04.2023

Недропользователи направили более 37 миллиардов рублей на развитие Якутии

Недропользователи за последние 5 лет направили на социальное развитие Якутии более 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:57

2023-04-05T10:57

2023-04-05T10:57

республика саха (якутия)

экономика

якутск

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Недропользователи за последние 5 лет направили на социальное развитие Якутии более 37 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в Якутске стартовала конференция золотопромышленников "Золотодобыча в Якутии-2023", где обсуждаются мировые тренды на мировом и российском рынках драгоценных металлов, прогноз цен на золото, а также рассматриваются актуальные вопросы кредитования золотодобывающих предприятий республики, нововведения в законодательство в сфере недропользования, промышленной безопасности, налоговой и миграционной политики. "Более 37 миллиардов рублей за последние 5 лет направили на социальное развитие Якутии недропользователи республики в рамках различных соглашений", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии республики Максима Терещенко. Он отметил, что по поручению главы региона Айсена Николаева с муниципалитетами и компаниями реализуется 97 соглашений. "Между правительством Якутии и крупными компаниями уже действуют 40 соглашений, помогающих республике развиваться, создавать инфраструктуру и улучшать жизни людей", – подчеркнул министр. Терещенко отметил, что за последние годы недропользователи пожертвовали более 200 миллионов рублей и передали порядка 40 единиц тяжелой техники на ликвидацию лесных пожаров в Якутии. Более 160 миллионов рублей - на помощь бойцам СВО. Кроме того, в рамках программы лесовосстановления промышленные компании высадили около 10 тысяч саженцев. "Сумма финансовой помощи промышленных компаний медицинским учреждениям республики в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией составила свыше 800 миллионов рублей", - добавил он.

https://ria.ru/20230403/bezrabotitsa-1862689630.html

https://ria.ru/20230401/yakutiya-1862389674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, якутск, айсен николаев, республика саха (якутия)