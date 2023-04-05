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Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo - РИА Новости, 05.04.2023
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13:51 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vystavka-1863187476.html
Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo
Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo - РИА Новости, 05.04.2023
Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo
Уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:51
2023-04-05T13:51
российский экспортный центр (рэц)
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ханой
технологии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, транспортно-экспедиционное обслуживание - с этими и другими товарами и услугами Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) познакомил посетителей на экспозиции Made in Russia, которая открылась на международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023, сообщает центр.Мероприятие проходит с 5 по 8 апреля в Ханое."Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представлена на Vietnam Expo 2023 впервые. Коллективный стенд посетили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев и заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай", - говорится в сообщении.На экспозиции Made in Russia компании продемонстрируют широкий ассортимент услуг, а также продуктов питания, технологий, промышленного оборудования. Это, например, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, стальная футерованная полиэтиленом труба.Кроме того, предприниматели проведут переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Это представители из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других государств. Всего запланировано более 200 B2B-встреч, которые организуют специалисты Российского экспортного центра.
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вьетнам
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вьетнам, россия, ханой, технологии, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вьетнам, Россия, Ханой, Технологии, Экономика

Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo

© Фото : РЭЦПродукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo
Продукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : РЭЦ
Продукты, технологии и услуги представили на стенде Made in Russia на Vietnam Expo
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, транспортно-экспедиционное обслуживание - с этими и другими товарами и услугами Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) познакомил посетителей на экспозиции Made in Russia, которая открылась на международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023, сообщает центр.
Мероприятие проходит с 5 по 8 апреля в Ханое.
"Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представлена на Vietnam Expo 2023 впервые. Коллективный стенд посетили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев и заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай", - говорится в сообщении.
На экспозиции Made in Russia компании продемонстрируют широкий ассортимент услуг, а также продуктов питания, технологий, промышленного оборудования. Это, например, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, стальная футерованная полиэтиленом труба.
Кроме того, предприниматели проведут переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Это представители из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других государств. Всего запланировано более 200 B2B-встреч, которые организуют специалисты Российского экспортного центра.
РЭЦ Made in Russia - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
РЭЦ: экспозиция Made in Russia открылась на выставке Smart Cities India
27 марта, 16:11
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ВьетнамРоссияХанойТехнологииЭкономика
 
 
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