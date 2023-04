https://ria.ru/20230405/vystavka-1863187476.html

Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo

Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo - РИА Новости, 05.04.2023

Продукты, технологии и услуги представили в Made in Russia на Vietnam Expo

Уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:51

2023-04-05T13:51

2023-04-05T13:51

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вьетнам

россия

ханой

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863192419_0:0:484:272_1920x0_80_0_0_d74af5e43d6b7070249e97797e2c3105.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, транспортно-экспедиционное обслуживание - с этими и другими товарами и услугами Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) познакомил посетителей на экспозиции Made in Russia, которая открылась на международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023, сообщает центр.Мероприятие проходит с 5 по 8 апреля в Ханое."Российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia представлена на Vietnam Expo 2023 впервые. Коллективный стенд посетили заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев и заместитель министра промышленности и торговли Вьетнама До Тханг Хай", - говорится в сообщении.На экспозиции Made in Russia компании продемонстрируют широкий ассортимент услуг, а также продуктов питания, технологий, промышленного оборудования. Это, например, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, стальная футерованная полиэтиленом труба.Кроме того, предприниматели проведут переговоры с потенциальными зарубежными партнерами. Это представители из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других государств. Всего запланировано более 200 B2B-встреч, которые организуют специалисты Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20230327/ekspozitsiya-1860982085.html

вьетнам

россия

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вьетнам, россия, ханой, технологии, экономика