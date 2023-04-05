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Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы
Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 05.04.2023
Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы
Экс-президент Дональд Трамп, после того, как против него выдвинули обвинения суде, заявил, что сейчас происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:45
2023-04-05T03:45
2023-04-05T13:26
в мире
сша
дональд трамп
джордж сорос
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп, после того, как против него выдвинули обвинения суде, заявил, что сейчас происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы в США. "Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа", - добавил он. Трамп повторил, что в его действиях не было преступления.
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в мире, сша, дональд трамп, джордж сорос
В мире, США, Дональд Трамп, Джордж Сорос
Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы
Трамп заявил, что сейчас идет невиданное до сих пор вмешательство в выборы в США