https://ria.ru/20230405/vybory-1863061324.html

Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы

Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы - РИА Новости, 05.04.2023

Трамп заявил о невиданном вмешательстве в американские выборы

Экс-президент Дональд Трамп, после того, как против него выдвинули обвинения суде, заявил, что сейчас происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:45

2023-04-05T03:45

2023-04-05T13:26

в мире

сша

дональд трамп

джордж сорос

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Экс-президент Дональд Трамп, после того, как против него выдвинули обвинения суде, заявил, что сейчас происходит невиданное до сих пор вмешательство в выборы в США. "Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа", - добавил он. Трамп повторил, что в его действиях не было преступления.

https://ria.ru/20230405/razvedka-1863060829.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, джордж сорос