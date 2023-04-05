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Спикер палаты представителей США встречается с главой Тайваня
Спикер палаты представителей США встречается с главой Тайваня - РИА Новости, 05.04.2023
Спикер палаты представителей США встречается с главой Тайваня
Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти встречается с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая находится проездом в США, сообщает CNN. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:25
2023-04-05T20:25
2023-04-05T20:25
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кевин маккарти
цай инвэнь
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти встречается с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая находится проездом в США, сообщает CNN. Телеканал CNN показал рукопожатие участников встречи, проходящей в штате Калифорния. Китай традиционно негативно реагирует на зарубежные контакты представителей тайваньской администрации, считая остров своей провинцией. В США призывают воздержаться от избыточно резкой реакции, подчеркивая, что Цай Инвэнь следует транзитом в Латинскую Америку. По данным СМИ, встреча проходит в президентской библиотеке Рональда Рейгана, которая находится в южно-калифорнийском городе Симми-Валли, недалеко от Лос-Анджелеса.
https://ria.ru/20230405/kitay-1863293129.html
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в мире, сша, тайвань, калифорния, кевин маккарти, цай инвэнь, рональд рейган
В мире, США, Тайвань, Калифорния, Кевин Маккарти, Цай Инвэнь, Рональд Рейган
Спикер палаты представителей США встречается с главой Тайваня
CNN: спикер палаты представителей США Маккарти встречается с главой Тайваня Цай Инвэнь