https://ria.ru/20230405/vruchenie-1863224142.html

Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков

Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков - РИА Новости, 05.04.2023

Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков

Изменений в регламенте церемонии вручения верительных грамот президенту РФ из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет, сообщил... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:09

2023-04-05T15:09

2023-04-05T15:09

политика

сша

абхазия

россия

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Изменений в регламенте церемонии вручения верительных грамот президенту РФ из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Путин в среду примет верительные грамоты у 17 послов, включая Абхазию, США и Европейский союз. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце, президент по традиции выступит перед ними с объемной речью по внешнеполитической проблематике.

https://ria.ru/20230405/putin-1863161592.html

сша

абхазия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, сша, абхазия, россия, дмитрий песков, евросоюз