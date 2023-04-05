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Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков - РИА Новости, 05.04.2023
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15:09 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vruchenie-1863224142.html
Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков
Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков - РИА Новости, 05.04.2023
Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков
Изменений в регламенте церемонии вручения верительных грамот президенту РФ из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет, сообщил... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:09
2023-04-05T15:09
политика
сша
абхазия
россия
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Изменений в регламенте церемонии вручения верительных грамот президенту РФ из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Путин в среду примет верительные грамоты у 17 послов, включая Абхазию, США и Европейский союз. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце, президент по традиции выступит перед ними с объемной речью по внешнеполитической проблематике.
https://ria.ru/20230405/putin-1863161592.html
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политика, сша, абхазия, россия, дмитрий песков, евросоюз
Политика, США, Абхазия, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Изменений в церемонии вручения верительных грамот не будет, заявил Песков

Песков: церемонию вручения верительных грамот не будут менять из-а послов США и Абхазии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Изменений в регламенте церемонии вручения верительных грамот президенту РФ из-за участия послов США и ЕС, а также не признаваемой ими Абхазии не будет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин в среду примет верительные грамоты у 17 послов, включая Абхазию, США и Европейский союз. Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце, президент по традиции выступит перед ними с объемной речью по внешнеполитической проблематике.
Президент России Владимир Путин
Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
Вчера, 12:35
 
ПолитикаСШААбхазияРоссияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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