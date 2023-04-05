https://ria.ru/20230405/vostok-1863319215.html

МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке

МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.04.2023

МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке

Россия призывает ООН уделить внимание ближневосточному урегулированию, включая возобновление работы ближневосточного "квартета" посредников - России, США, ЕС и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:44

2023-04-05T19:44

2023-04-05T19:52

в мире

россия

ближний восток

оон

сша

антониу гутерреш

мария захарова

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия призывает ООН уделить внимание ближневосточному урегулированию, включая возобновление работы ближневосточного "квартета" посредников - России, США, ЕС и ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале."Призываем руководство секретариата ООН и лично генерального секретаря Антониу Гутерреша уделять пристальное внимание комплексу вопросов ближневосточного урегулирования, в том числе на палестино-израильском треке, включая возобновление деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.По ее словам, в сложившейся ситуации ООН следует задействовать потенциал своих региональных присутствий с целью провести тщательный анализ происходящего, выявить первопричины очередного цикла насилия, разработать предложения о дальнейших коллективных усилиях по стабилизации обстановки в зоне конфликта и доложить их Совету Безопасности."Подходящей возможностью для представления такого доклада и его предметного обсуждения станет открытое заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", которое состоится 25 апреля под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

россия

ближний восток

сша

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в мире, россия, ближний восток, оон, сша, антониу гутерреш, мария захарова, евросоюз, сергей лавров