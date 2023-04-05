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МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.04.2023
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19:44 05.04.2023 (обновлено: 19:52 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vostok-1863319215.html
МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке
МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.04.2023
МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке
Россия призывает ООН уделить внимание ближневосточному урегулированию, включая возобновление работы ближневосточного "квартета" посредников - России, США, ЕС и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:44
2023-04-05T19:52
в мире
россия
ближний восток
оон
сша
антониу гутерреш
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия призывает ООН уделить внимание ближневосточному урегулированию, включая возобновление работы ближневосточного "квартета" посредников - России, США, ЕС и ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале."Призываем руководство секретариата ООН и лично генерального секретаря Антониу Гутерреша уделять пристальное внимание комплексу вопросов ближневосточного урегулирования, в том числе на палестино-израильском треке, включая возобновление деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.По ее словам, в сложившейся ситуации ООН следует задействовать потенциал своих региональных присутствий с целью провести тщательный анализ происходящего, выявить первопричины очередного цикла насилия, разработать предложения о дальнейших коллективных усилиях по стабилизации обстановки в зоне конфликта и доложить их Совету Безопасности."Подходящей возможностью для представления такого доклада и его предметного обсуждения станет открытое заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", которое состоится 25 апреля под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - отметила Захарова.
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в мире, россия, ближний восток, оон, сша, антониу гутерреш, мария захарова, евросоюз, сергей лавров
В мире, Россия, Ближний Восток, ООН, США, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, Евросоюз, Сергей Лавров
МИД России призвал ООН уделить внимание конфликту на Ближнем Востоке

МИД России призвал ООН уделить внимание урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия призывает ООН уделить внимание ближневосточному урегулированию, включая возобновление работы ближневосточного "квартета" посредников - России, США, ЕС и ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
"Призываем руководство секретариата ООН и лично генерального секретаря Антониу Гутерреша уделять пристальное внимание комплексу вопросов ближневосточного урегулирования, в том числе на палестино-израильском треке, включая возобновление деятельности ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.
По ее словам, в сложившейся ситуации ООН следует задействовать потенциал своих региональных присутствий с целью провести тщательный анализ происходящего, выявить первопричины очередного цикла насилия, разработать предложения о дальнейших коллективных усилиях по стабилизации обстановки в зоне конфликта и доложить их Совету Безопасности.
"Подходящей возможностью для представления такого доклада и его предметного обсуждения станет открытое заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", которое состоится 25 апреля под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - отметила Захарова.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
11 марта, 08:00
 
В миреРоссияБлижний ВостокООНСШААнтониу ГутеррешМария ЗахароваЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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