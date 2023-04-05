https://ria.ru/20230405/vooruzheniya-1863236537.html

Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине

Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине - РИА Новости, 05.04.2023

Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине

Польша, власти которой ранее заявляли, что Варшава является крупнейшим поставщиком вооружения Киеву после США, теперь по этим параметрам опустилась на третье... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:43

2023-04-05T15:43

2023-04-05T15:43

в мире

польша

украина

россия

анджей дуда

сергей лавров

владимир зеленский

нато

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша, власти которой ранее заявляли, что Варшава является крупнейшим поставщиком вооружения Киеву после США, теперь по этим параметрам опустилась на третье место, уступив Великобритании. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским в среду в Варшаве. Власти Польши за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП. "Польша является третьим партнером Украины по объему военной помощи", - сказал Дуда. Он отметил, что на первом месте по поставкам Украине оружия находятся США, а на втором Великобритания. "Мы передали более 300 танков, САУ Krab, ракеты Piorun", - отметил Дуда. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html

https://ria.ru/20230405/pomosch-1863215140.html

польша

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, сергей лавров, владимир зеленский, нато