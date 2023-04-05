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Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине - РИА Новости, 05.04.2023
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15:43 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vooruzheniya-1863236537.html
Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине
Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине - РИА Новости, 05.04.2023
Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине
Польша, власти которой ранее заявляли, что Варшава является крупнейшим поставщиком вооружения Киеву после США, теперь по этим параметрам опустилась на третье... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:43
2023-04-05T15:43
в мире
польша
украина
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша, власти которой ранее заявляли, что Варшава является крупнейшим поставщиком вооружения Киеву после США, теперь по этим параметрам опустилась на третье место, уступив Великобритании. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским в среду в Варшаве. Власти Польши за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП. "Польша является третьим партнером Украины по объему военной помощи", - сказал Дуда. Он отметил, что на первом месте по поставкам Украине оружия находятся США, а на втором Великобритания. "Мы передали более 300 танков, САУ Krab, ракеты Piorun", - отметил Дуда. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html
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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Польша, Украина, Россия, Анджей Дуда, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Польша опустилась на третье место по военной помощи Украине

Польша опустилась на третье место по поставкам вооружения Украине, уступив Великобритании

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину . Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша, власти которой ранее заявляли, что Варшава является крупнейшим поставщиком вооружения Киеву после США, теперь по этим параметрам опустилась на третье место, уступив Великобритании.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским в среду в Варшаве.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши
Вчера, 15:17
Власти Польши за все время событий на Украине потратили на военную помощь Киеву более 1% ВВП.
"Польша является третьим партнером Украины по объему военной помощи", - сказал Дуда.
Он отметил, что на первом месте по поставкам Украине оружия находятся США, а на втором Великобритания.
"Мы передали более 300 танков, САУ Krab, ракеты Piorun", - отметил Дуда.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Чехия окажет военную помощь Украине
Вчера, 14:48
 
В миреПольшаУкраинаРоссияАнджей ДудаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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