https://ria.ru/20230405/vodokhranilischa-1863058982.html

Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе

Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе - РИА Новости, 05.04.2023

Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе

Сразу три водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС - Чебоксарское, Саратовское и Волгоградское - могут освободиться ото льда на этой неделе, предупреждает... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:53

2023-04-05T02:53

2023-04-05T02:53

общество

внии гочс

кировская область

пермский край

ярославская область

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сразу три водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС - Чебоксарское, Саратовское и Волгоградское - могут освободиться ото льда на этой неделе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе ожидается вскрытие рек Курганской, Челябинской, Свердловской, Кировской областей и Пермского края, а также очищение ото льда Саратовского, Чебоксарского и Волгоградского водохранилищ", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что опасные уровни воды прогнозируются на реках Удмуртии, Владимирской, Ивановской, Московской, Тверской и Ярославской областей. "В конце прогнозного периода пик половодья пройдет на реках бассейна Камы", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20230404/laviny-1862793418.html

кировская область

пермский край

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общество, внии гочс, кировская область, пермский край, ярославская область, россия