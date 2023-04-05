https://ria.ru/20230405/vodokhranilischa-1863058982.html
Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе
Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе - РИА Новости, 05.04.2023
Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе
Сразу три водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС - Чебоксарское, Саратовское и Волгоградское - могут освободиться ото льда на этой неделе, предупреждает... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T02:53
2023-04-05T02:53
2023-04-05T02:53
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сразу три водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС - Чебоксарское, Саратовское и Волгоградское - могут освободиться ото льда на этой неделе, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе ожидается вскрытие рек Курганской, Челябинской, Свердловской, Кировской областей и Пермского края, а также очищение ото льда Саратовского, Чебоксарского и Волгоградского водохранилищ", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что опасные уровни воды прогнозируются на реках Удмуртии, Владимирской, Ивановской, Московской, Тверской и Ярославской областей. "В конце прогнозного периода пик половодья пройдет на реках бассейна Камы", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20230404/laviny-1862793418.html
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общество, внии гочс, кировская область, пермский край, ярославская область, россия
Общество, ВНИИ ГОЧС, Кировская область, Пермский край, Ярославская область, Россия
Три водохранилища могут могут освободиться ото льда на этой неделе
Три водохранилища Волго-Камского каскада ГЭС могут освободиться ото льда на этой неделе