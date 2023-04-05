https://ria.ru/20230405/voda-1863084060.html

Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть

Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть - РИА Новости, 05.04.2023

Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть

Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет может приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:46

2023-04-05T09:46

2023-04-05T09:46

россия

арктика

карское море

цены на нефть

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет может приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами Росконгресса докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики", который имеется в распоряжении РИА Новости. "В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема". - говорится в документе. "На горизонте 25 лет необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей российского экспорта, чем нефть", - полагают авторы доклада. Эксперты отмечают, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. "В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11", - поясняют авторы. "Годовой сток Енисея в Карское море достигает 624 кубических километров. Лена – крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сток Лены в море Лаптевых — около 540 кубических километров. Обь — на третьем месте. Годовой сток в Обскую губу Карского моря составляет около 400 кубических километров. Не менее значимы озера. Только в 32 самых крупных водоемах плато Путорана содержится более 45% суммарного запаса озерных вод российской Арктической зоны", - говорится в документе. "Ожидается, что к концу XXI века арктический речной сток увеличится на 30%. К этому же времени пресная вода может стать более ценным экспортным ресурсом, чем нефть", - полагают эксперты. Авторы доклада отмечают, возможность экспортных поставок питьевой воды уже обсуждается в России. "На ранней стадии обсуждения находятся проекты поставок в дальнее зарубежье, вплоть до стран Персидского залива, уже сейчас испытывающих острый дефицит воды", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230301/voda-1854991779.html

https://ria.ru/20220903/bayden-1814282518.html

россия

арктика

карское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, арктика, карское море, цены на нефть