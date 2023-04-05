Рейтинг@Mail.ru
Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/voda-1863084060.html
Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть
Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть - РИА Новости, 05.04.2023
Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть
Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет может приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:46
2023-04-05T09:46
россия
арктика
карское море
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862070200_0:78:3071:1805_1920x0_80_0_0_9cd7213d09e713200490eded20024dcd.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет может приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами Росконгресса докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики", который имеется в распоряжении РИА Новости. "В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема". - говорится в документе. "На горизонте 25 лет необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей российского экспорта, чем нефть", - полагают авторы доклада. Эксперты отмечают, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. "В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11", - поясняют авторы. "Годовой сток Енисея в Карское море достигает 624 кубических километров. Лена – крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сток Лены в море Лаптевых — около 540 кубических километров. Обь — на третьем месте. Годовой сток в Обскую губу Карского моря составляет около 400 кубических километров. Не менее значимы озера. Только в 32 самых крупных водоемах плато Путорана содержится более 45% суммарного запаса озерных вод российской Арктической зоны", - говорится в документе. "Ожидается, что к концу XXI века арктический речной сток увеличится на 30%. К этому же времени пресная вода может стать более ценным экспортным ресурсом, чем нефть", - полагают эксперты. Авторы доклада отмечают, возможность экспортных поставок питьевой воды уже обсуждается в России. "На ранней стадии обсуждения находятся проекты поставок в дальнее зарубежье, вплоть до стран Персидского залива, уже сейчас испытывающих острый дефицит воды", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230301/voda-1854991779.html
https://ria.ru/20220903/bayden-1814282518.html
россия
арктика
карское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862070200_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_3d2d3ebdf2d6d0dc54ba496c00ed2089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, карское море, цены на нефть
Россия, Арктика, Карское море, Цены на нефть
Эксперты: экспорт воды может приносить России больше дохода, чем нефть

Эксперты: экспорт питьевой воды может приносить бюджету России больше дохода, чем нефть

© iStock.com / AndreyPopovЖенщина держит стакан с водой
Женщина держит стакан с водой - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Женщина держит стакан с водой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Экспорт питьевой воды в перспективе 25 лет может приносить российскому бюджету более высокий доход, чем экспорт нефти, говорится в подготовленном экспертами Росконгресса докладе "Вершина айсберга: реальные перспективы экономики Арктики", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"В полярных шапках Арктики и Антарктики находится примерно 70% водных ресурсов планеты, причем на Арктику приходится более половины от этого объема". - говорится в документе.
Производство минеральной и питьевой воды - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В России начался новый этап маркировки питьевой и минеральной воды
1 марта, 00:28
"На горизонте 25 лет необработанная пресная вода может стать более важной и прибыльной статьей российского экспорта, чем нефть", - полагают авторы доклада.
Эксперты отмечают, что Россия является абсолютным лидером по запасам пресной воды за полярным кругом. "В США (на Аляске) в Северный ледовитый океан не впадает ни одной крупной реки. В Канаде — 3. В России — 11", - поясняют авторы.
"Годовой сток Енисея в Карское море достигает 624 кубических километров. Лена – крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Сток Лены в море Лаптевых — около 540 кубических километров. Обь — на третьем месте. Годовой сток в Обскую губу Карского моря составляет около 400 кубических километров. Не менее значимы озера. Только в 32 самых крупных водоемах плато Путорана содержится более 45% суммарного запаса озерных вод российской Арктической зоны", - говорится в документе.
"Ожидается, что к концу XXI века арктический речной сток увеличится на 30%. К этому же времени пресная вода может стать более ценным экспортным ресурсом, чем нефть", - полагают эксперты.
Авторы доклада отмечают, возможность экспортных поставок питьевой воды уже обсуждается в России. "На ранней стадии обсуждения находятся проекты поставок в дальнее зарубежье, вплоть до стран Персидского залива, уже сейчас испытывающих острый дефицит воды", - говорится в документе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
"У нас даже питьевой воды нет". В США набросились на Байдена из-за Украины
3 сентября 2022, 22:42
 
РоссияАрктикаКарское мореЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала