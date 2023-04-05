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США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности

США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности - РИА Новости, 05.04.2023

США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:26

2023-04-05T21:26

2023-04-05T21:26

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цай инвэнь

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления военной активности в Тайваньском проливе. "Китаю не следует использовать этот визит как повод для усиления какой-либо агрессивной активности в Тайваньском проливе", - сообщила она журналистам, говоря о визите Цай Инвэнь. Сингх добавила, что подобные визиты являются рутинными.

https://ria.ru/20230405/tayvan-1863062010.html

тайвань

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в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, сша, министерство обороны сша