https://ria.ru/20230405/vizit-1863335354.html
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности - РИА Новости, 05.04.2023
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:26
2023-04-05T21:26
2023-04-05T21:26
в мире
тайвань
китай
цай инвэнь
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143685/99/1436859970_0:0:5000:2814_1920x0_80_0_0_3a26fe341319c32dbf24007c2eb0623e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления военной активности в Тайваньском проливе. "Китаю не следует использовать этот визит как повод для усиления какой-либо агрессивной активности в Тайваньском проливе", - сообщила она журналистам, говоря о визите Цай Инвэнь. Сингх добавила, что подобные визиты являются рутинными.
https://ria.ru/20230405/tayvan-1863062010.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143685/99/1436859970_483:0:5000:3388_1920x0_80_0_0_07b4fa855cc9d2aae750cd0a0d4455f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, сша, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, Китай, Цай Инвэнь, США, Министерство обороны США
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности
Пентагон призвал Китай не использовать визит главы Тайваня в США ради военной активности