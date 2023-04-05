Рейтинг@Mail.ru
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vizit-1863335354.html
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности - РИА Новости, 05.04.2023
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:26
2023-04-05T21:26
в мире
тайвань
китай
цай инвэнь
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143685/99/1436859970_0:0:5000:2814_1920x0_80_0_0_3a26fe341319c32dbf24007c2eb0623e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления военной активности в Тайваньском проливе. "Китаю не следует использовать этот визит как повод для усиления какой-либо агрессивной активности в Тайваньском проливе", - сообщила она журналистам, говоря о визите Цай Инвэнь. Сингх добавила, что подобные визиты являются рутинными.
https://ria.ru/20230405/tayvan-1863062010.html
тайвань
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143685/99/1436859970_483:0:5000:3388_1920x0_80_0_0_07b4fa855cc9d2aae750cd0a0d4455f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, сша, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, Китай, Цай Инвэнь, США, Министерство обороны США
США призвали КНР не использовать визит главы Тайваня для военной активности

Пентагон призвал Китай не использовать визит главы Тайваня в США ради военной активности

© AP Photo / Chiang Ying-yingГлава администрации Тайваня Цай Инвэнь
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх призвала Китай не использовать визит главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США для усиления военной активности в Тайваньском проливе.
"Китаю не следует использовать этот визит как повод для усиления какой-либо агрессивной активности в Тайваньском проливе", - сообщила она журналистам, говоря о визите Цай Инвэнь.
Сингх добавила, что подобные визиты являются рутинными.
Встречающая группа поддержки перед отелем в Лос-Анджелесе, где должна остановиться глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Китай запустил патрулирование рядом с Тайванем
Вчера, 03:59
 
В миреТайваньКитайЦай ИнвэньСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала