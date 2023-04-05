https://ria.ru/20230405/vertolety-1863314258.html

Болгария заявила, что не ремонтировала для Украины российские вертолеты

Болгария заявила, что не ремонтировала для Украины российские вертолеты - РИА Новости, 05.04.2023

Болгария заявила, что не ремонтировала для Украины российские вертолеты

Министерство обороны Болгарии заявило, что не ремонтировало и не модернизировало российские вертолеты "Ми" для их передачи Украине, передает Болгарское... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:19

2023-04-05T19:19

2023-04-05T19:19

в мире

болгария

украина

россия

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Министерство обороны Болгарии заявило, что не ремонтировало и не модернизировало российские вертолеты "Ми" для их передачи Украине, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Как отмечается, минобороны сделало это заявление в связи с тем, что в среду Болгарии была направлена нота от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, в которой говорится, что Россия считает категорически неприемлемыми ремонт и модернизацию вертолетов "Ми" на болгарских предприятиях и их дальнейшую отправку Украине. "Министерство категорически заявило, что с января 2022 года по апрель 2023 года ремонт или модернизация вертолетов "Ми" (Ми-8, Ми-17 и Ми-24) не проводились в "Терем-Летец", дочернем предприятии государственной компании минобороны "Терем-Холдинг", для последующей передачи Украине", - передает агентство. В конце марта ФСВТС заявила, что компании из Болгарии и Чехии, ремонтирующие вертолеты российского производства для Украины, нарушают международные обязательства. Так в службе прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым государственные компании Болгарии ("Авионамс", "Терем-Летец") и Чехии ("Лом Прага") продолжают де-юре незаконно ремонтировать и модернизировать боевые вертолеты российского (советского) производства, в том числе для дальнейшей отправки на Украину.

https://ria.ru/20230405/mig-1863300098.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, болгария, украина, россия, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)