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Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы

Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы - РИА Новости, 05.04.2023

Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы

Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:36

2023-04-05T16:36

2023-04-05T16:36

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР.Глава диппредставительства РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью RTVI, что ограничения на визы для россиян неофициально начали действовать в конце февраля 2022 года. Ждать ее выхода приходилось от двух месяцев до полугода.Теперь ситуация изменилась: с момента сдачи биометрии получение краткосрочного разрешения на въезд на шесть месяцев занимает от полутора до двух месяцев. Визовые специалисты туроператоров BSI Group, Pac Group и "Русский Экспресс" подтверждают эту информацию.Сейчас запись в визовый центр Великобритании — примерно на месяц вперед. Участники рынка рекомендуют подавать документы заблаговременно, лучше — за три месяца.Стоимость визы на полгода — 100 фунтов или около десяти тысяч рублей. Прямых рейсов в Великобританию нет. Перелет со стыковкой обойдется как минимум в 199 тысяч рублей за билет в оба конца, говорят туроператоры. Номер в отеле в Лондоне — от 200 фунтов.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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