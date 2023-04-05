Рейтинг@Mail.ru
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:36 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/velikobritaniya-1863215528.html
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы - РИА Новости, 05.04.2023
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы
Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:36
2023-04-05T16:36
туризм
туризм
новости - туризм
великобритания
ассоциация туроператоров россии (атор)
лондон
россия
андрей келин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_efb09325e809dd9085f94517bf13c402.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР.Глава диппредставительства РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью RTVI, что ограничения на визы для россиян неофициально начали действовать в конце февраля 2022 года. Ждать ее выхода приходилось от двух месяцев до полугода.Теперь ситуация изменилась: с момента сдачи биометрии получение краткосрочного разрешения на въезд на шесть месяцев занимает от полутора до двух месяцев. Визовые специалисты туроператоров BSI Group, Pac Group и "Русский Экспресс" подтверждают эту информацию.Сейчас запись в визовый центр Великобритании — примерно на месяц вперед. Участники рынка рекомендуют подавать документы заблаговременно, лучше — за три месяца.Стоимость визы на полгода — 100 фунтов или около десяти тысяч рублей. Прямых рейсов в Великобританию нет. Перелет со стыковкой обойдется как минимум в 199 тысяч рублей за билет в оба конца, говорят туроператоры. Номер в отеле в Лондоне — от 200 фунтов.
https://ria.ru/20230321/gostinitsy-1859270827.html
великобритания
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_131:0:1908:1333_1920x0_80_0_0_27f1ef3428652211607f2e6857f5a627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, великобритания, ассоциация туроператоров россии (атор), лондон, россия, андрей келин, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Великобритания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Лондон, Россия, Андрей Келин, Визы
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы

АТОР: срок получения британской визы сократился с полугода до двух месяцев

© РИА НовостиБританская виза
Британская виза - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР.
Глава диппредставительства РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью RTVI, что ограничения на визы для россиян неофициально начали действовать в конце февраля 2022 года. Ждать ее выхода приходилось от двух месяцев до полугода.
Теперь ситуация изменилась: с момента сдачи биометрии получение краткосрочного разрешения на въезд на шесть месяцев занимает от полутора до двух месяцев. Визовые специалисты туроператоров BSI Group, Pac Group и "Русский Экспресс" подтверждают эту информацию.
Сейчас запись в визовый центр Великобритании — примерно на месяц вперед. Участники рынка рекомендуют подавать документы заблаговременно, лучше — за три месяца.
Стоимость визы на полгода — 100 фунтов или около десяти тысяч рублей. Прямых рейсов в Великобританию нет. Перелет со стыковкой обойдется как минимум в 199 тысяч рублей за билет в оба конца, говорят туроператоры. Номер в отеле в Лондоне — от 200 фунтов.
Посетитель в гостинице Capsule Inn в Осаке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Названы самые маленькие в мире отели и гостиничные номера
21 марта, 01:45
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмВеликобританияАссоциация туроператоров России (АТОР)ЛондонРоссияАндрей КелинВизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала