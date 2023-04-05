https://ria.ru/20230405/velikobritaniya-1863215528.html
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы - РИА Новости, 05.04.2023
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы
Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:36
2023-04-05T16:36
2023-04-05T16:36
туризм
туризм
новости - туризм
великобритания
ассоциация туроператоров россии (атор)
лондон
россия
андрей келин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_efb09325e809dd9085f94517bf13c402.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские дипломаты и туроператоры отмечают улучшение ситуации с выдачей британских виз, сообщает АТОР.Глава диппредставительства РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в интервью RTVI, что ограничения на визы для россиян неофициально начали действовать в конце февраля 2022 года. Ждать ее выхода приходилось от двух месяцев до полугода.Теперь ситуация изменилась: с момента сдачи биометрии получение краткосрочного разрешения на въезд на шесть месяцев занимает от полутора до двух месяцев. Визовые специалисты туроператоров BSI Group, Pac Group и "Русский Экспресс" подтверждают эту информацию.Сейчас запись в визовый центр Великобритании — примерно на месяц вперед. Участники рынка рекомендуют подавать документы заблаговременно, лучше — за три месяца.Стоимость визы на полгода — 100 фунтов или около десяти тысяч рублей. Прямых рейсов в Великобританию нет. Перелет со стыковкой обойдется как минимум в 199 тысяч рублей за билет в оба конца, говорят туроператоры. Номер в отеле в Лондоне — от 200 фунтов.
https://ria.ru/20230321/gostinitsy-1859270827.html
великобритания
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/39900/49/399004909_131:0:1908:1333_1920x0_80_0_0_27f1ef3428652211607f2e6857f5a627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, великобритания, ассоциация туроператоров россии (атор), лондон, россия, андрей келин, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Великобритания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Лондон, Россия, Андрей Келин, Визы
Дипломаты рассказали, сколько времени нужно на получение британской визы
АТОР: срок получения британской визы сократился с полугода до двух месяцев