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Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами
Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами - РИА Новости, 05.04.2023
Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами
С начала 2023 года около 56 тысяч жителей Подмосковья обратились за земельно-имущественными услугами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:17
2023-04-05T16:17
2023-04-05T16:17
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С начала 2023 года около 56 тысяч жителей Подмосковья обратились за земельно-имущественными услугами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова перечислила одни из самых востребованных тем для обращений, сообщил телеканал "360".По словам Адигамовой, особой популярностью в регионе пользовались услуги перераспределения земель или земельных участков, предварительного согласованияпредоставления участков земли, а также предоставления земли в аренду и собственность без торгов."В Подмосковье каждый год заключается большое количество земельно-имущественных сделок. По прошлому году у нас, к примеру, оказано 235 тысяч услуг, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году", –рассказала она.Чтобы получить услугу, необходимо зайти на портал государственных услуг Подмосковья в раздел "Земля и стройка", подраздел "Имущественные отношения". Также для этих целей можно воспользоваться новым сервисом "Госключ". На обработку обращений обычно требуется от одного до 15 рабочих дней.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
С начала 2023 года около 56 тысяч жителей Подмосковья обратились за земельно-имущественными услугами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова перечислила одни из самых востребованных тем для обращений, сообщил телеканал "360"
.
По словам Адигамовой, особой популярностью в регионе пользовались услуги перераспределения земель или земельных участков, предварительного согласованияпредоставления участков земли, а также предоставления земли в аренду и собственность без торгов.
"В Подмосковье каждый год заключается большое количество земельно-имущественных сделок. По прошлому году у нас, к примеру, оказано 235 тысяч услуг, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году", –рассказала она.
Чтобы получить услугу, необходимо зайти на портал государственных услуг Подмосковья в раздел "Земля и стройка", подраздел "Имущественные отношения". Также для этих целей можно воспользоваться новым сервисом "Госключ". На обработку обращений обычно требуется от одного до 15 рабочих дней.