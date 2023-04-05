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Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами - РИА Новости, 05.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:17 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/uslugi-1863253921.html
Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами
Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами - РИА Новости, 05.04.2023
Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами
С начала 2023 года около 56 тысяч жителей Подмосковья обратились за земельно-имущественными услугами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:17
2023-04-05T16:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С начала 2023 года около 56 тысяч жителей Подмосковья обратились за земельно-имущественными услугами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова перечислила одни из самых востребованных тем для обращений, сообщил телеканал "360".По словам Адигамовой, особой популярностью в регионе пользовались услуги перераспределения земель или земельных участков, предварительного согласованияпредоставления участков земли, а также предоставления земли в аренду и собственность без торгов."В Подмосковье каждый год заключается большое количество земельно-имущественных сделок. По прошлому году у нас, к примеру, оказано 235 тысяч услуг, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году", –рассказала она.Чтобы получить услугу, необходимо зайти на портал государственных услуг Подмосковья в раздел "Земля и стройка", подраздел "Имущественные отношения". Также для этих целей можно воспользоваться новым сервисом "Госключ". На обработку обращений обычно требуется от одного до 15 рабочих дней.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Жителей МО регулярно обращаются за земельно-имущественными услугами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКоттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы
Коттеджный поселок в Новомосковском административном округе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. С начала 2023 года около 56 тысяч жителей Подмосковья обратились за земельно-имущественными услугами. Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова перечислила одни из самых востребованных тем для обращений, сообщил телеканал "360".
По словам Адигамовой, особой популярностью в регионе пользовались услуги перераспределения земель или земельных участков, предварительного согласованияпредоставления участков земли, а также предоставления земли в аренду и собственность без торгов.
"В Подмосковье каждый год заключается большое количество земельно-имущественных сделок. По прошлому году у нас, к примеру, оказано 235 тысяч услуг, что на 70 тысяч больше, чем в 2021 году", –рассказала она.
Чтобы получить услугу, необходимо зайти на портал государственных услуг Подмосковья в раздел "Земля и стройка", подраздел "Имущественные отношения". Также для этих целей можно воспользоваться новым сервисом "Госключ". На обработку обращений обычно требуется от одного до 15 рабочих дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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