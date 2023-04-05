https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 05.04.2023
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:40
2023-04-05T17:40
2023-04-05T20:50
в мире
донбасс
польша
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_a8900fa18249d0e19562ad3b3e786650.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак."У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым. <…> ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было", — объяснил польский военный.По его мнению, чтобы у украинской армии был шанс, она должна иметь преимущество над российскими силами в соотношении четыре к одному, но у Киева никогда не будет такого потенциала."Толкать украинцев в контрнаступление в данный момент необоснованно, потому что они к нему не готовы", — оценил Скшипчак.ВСУ давно готовятся к контрнаступлению, но пока не могут сделать это. Процесс подготовки боевых формирований к наступательной операции занимает не две-три недели, заключил бывший командующий сухопутными войсками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html
https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html
донбасс
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f3adac3fa316a41f3ccf865b6842663c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, украина
В мире, Донбасс, Польша, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины, Украина
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
Польский генерал Скшипчак: ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Донбасс и Крым
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita
бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым. <…> ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было", — объяснил польский военный.
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
По его мнению, чтобы у украинской армии был шанс, она должна иметь преимущество над российскими силами в соотношении четыре к одному, но у Киева никогда не будет такого потенциала.
"Толкать украинцев в контрнаступление в данный момент необоснованно, потому что они к нему не готовы", — оценил Скшипчак.
ВСУ давно готовятся к контрнаступлению, но пока не могут сделать это. Процесс подготовки боевых формирований к наступательной операции занимает не две-три недели, заключил бывший командующий сухопутными войсками.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план