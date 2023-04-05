https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html

"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз

"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 05.04.2023

"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз

ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:40

2023-04-05T17:40

2023-04-05T20:50

в мире

донбасс

польша

вальдемар скшипчак

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847808834_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_a8900fa18249d0e19562ad3b3e786650.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак."У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым. <…> ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было", — объяснил польский военный.По его мнению, чтобы у украинской армии был шанс, она должна иметь преимущество над российскими силами в соотношении четыре к одному, но у Киева никогда не будет такого потенциала."Толкать украинцев в контрнаступление в данный момент необоснованно, потому что они к нему не готовы", — оценил Скшипчак.ВСУ давно готовятся к контрнаступлению, но пока не могут сделать это. Процесс подготовки боевых формирований к наступательной операции занимает не две-три недели, заключил бывший командующий сухопутными войсками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html

https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html

донбасс

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, донбасс, польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, украина