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"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 05.04.2023
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17:40 05.04.2023 (обновлено: 20:50 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз - РИА Новости, 05.04.2023
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:40
2023-04-05T20:50
в мире
донбасс
польша
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак."У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым. &lt;…&gt; ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было", — объяснил польский военный.По его мнению, чтобы у украинской армии был шанс, она должна иметь преимущество над российскими силами в соотношении четыре к одному, но у Киева никогда не будет такого потенциала."Толкать украинцев в контрнаступление в данный момент необоснованно, потому что они к нему не готовы", — оценил Скшипчак.ВСУ давно готовятся к контрнаступлению, но пока не могут сделать это. Процесс подготовки боевых формирований к наступательной операции занимает не две-три недели, заключил бывший командующий сухопутными войсками.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html
https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html
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в мире, донбасс, польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, украина
В мире, Донбасс, Польша, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины, Украина
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз

Польский генерал Скшипчак: ВСУ не хватит сил, чтобы захватить Донбасс и Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. ВСУ не обладают необходимыми мощностями для наступления на Донбасс и Крым, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
"У украинцев нет военного потенциала, который позволил бы им отбить двадцать процентов территории, включая Крым. <…> ВСУ не добьются военного превосходства над российской армией, каким бы оно ни было", — объяснил польский военный.
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По его мнению, чтобы у украинской армии был шанс, она должна иметь преимущество над российскими силами в соотношении четыре к одному, но у Киева никогда не будет такого потенциала.
"Толкать украинцев в контрнаступление в данный момент необоснованно, потому что они к нему не готовы", — оценил Скшипчак.
ВСУ давно готовятся к контрнаступлению, но пока не могут сделать это. Процесс подготовки боевых формирований к наступательной операции занимает не две-три недели, заключил бывший командующий сухопутными войсками.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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