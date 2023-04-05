Генсек НАТО предостерег Белоруссию от участия в конфликте на Украине
Столтенберг: НАТО посылает Белоруссии сигнал не участвовать в конфликте на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Белоруссию от "прямого" участия в украинском конфликте.
Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в случае агрессии против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.