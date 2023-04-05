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Генсек НАТО предостерег Белоруссию от участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863279548.html
Генсек НАТО предостерег Белоруссию от участия в конфликте на Украине
Генсек НАТО предостерег Белоруссию от участия в конфликте на Украине - РИА Новости, 05.04.2023
Генсек НАТО предостерег Белоруссию от участия в конфликте на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Белоруссию от "прямого" участия в украинском конфликте. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:23
2023-04-05T17:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
белоруссия
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Белоруссию от "прямого" участия в украинском конфликте. "Наш сигнал Белоруссии – не участвовать напрямую… Мы будем продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы отражать агрессию", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран НАТО, на котором, в том числе, обсуждался украинский конфликт и помощь Киеву. Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в случае агрессии против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения. При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230331/podolyak-1862248813.html
https://ria.ru/20230327/belorussiya-1860920930.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО предостерег Белоруссию от участия в конфликте на Украине

Столтенберг: НАТО посылает Белоруссии сигнал не участвовать в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Белоруссию от "прямого" участия в украинском конфликте.
"Наш сигнал Белоруссии – не участвовать напрямую… Мы будем продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку, чтобы отражать агрессию", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран НАТО, на котором, в том числе, обсуждался украинский конфликт и помощь Киеву.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Подоляк раскритиковал инициативу Лукашенко о прекращении огня на Украине
31 марта, 18:02
Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной спецоперации на Украине. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов вместе с россиянами воевать с территории республики только в случае агрессии против Белоруссии. Он также обратил внимание, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Беларуси со стороны Украины готовился удар ракетными системами залпового огня, "это были преднамеренные действия украинской стороны". Лукашенко заявлял также, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он также отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко заявил, что отдал приказ военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска, чтобы мгновенно ответить в случае нападения.
При этом Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
В Киеве заявили, что считают Белоруссию агрессором даже без доказательств
27 марта, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБелоруссияЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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