https://ria.ru/20230405/ukraina-1863155553.html

"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России

"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России - РИА Новости, 05.04.2023

"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России

Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую Китаю сдержать действия России на Украине. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:27

2023-04-05T12:27

2023-04-05T16:27

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

нато

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украина

китай

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую Китаю сдержать действия России на Украине. "У так называемых лидеров в Европе вообще нет никакой политической мудрости, это чисто американское эхо", — написал один из комментаторов. "Европа и США отчаянно пытаются потянуть Китай вниз, потому что сами не могут выбраться из грязи", — поддержал другой. "Она готовится стать генсеком НАТО", — отметил третий. "Европа помогала "американскому отцу" разжигать пожар на Украине и продолжала подбрасывать в него дрова, но обвинила Китай в том, что он не потушил пожар. Так что подтекст нашего ответа таков: Европа, ты не используешь свой собственный мозг", — поделился мнением еще один пользователь. "Постоянно давая оружие и деньги Украине, они призывают Китай содействовать миру, делая вид, будто действительно хотят его. Они не видят противоречия? Почему они считают себя такими умными?" — задался вопросом еще один комментатор. Фон дер Ляйен с 5 по 7 апреля посетит Китай. Она прибудет туда вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но программы у них будут раздельными. По словам главы ЕК, отношения с Китаем сейчас сложные, но от них зависит экономическое процветание и безопасность Евросоюза.

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html

https://ria.ru/20230405/berbok-1863077807.html

россия

украина

китай

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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, россия, украина, китай