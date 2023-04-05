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"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России - РИА Новости, 05.04.2023
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12:27 05.04.2023 (обновлено: 16:27 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863155553.html
"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России
"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России - РИА Новости, 05.04.2023
"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России
Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую Китаю сдержать действия России на Украине. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:27
2023-04-05T16:27
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
нато
россия
украина
китай
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую Китаю сдержать действия России на Украине. "У так называемых лидеров в Европе вообще нет никакой политической мудрости, это чисто американское эхо", — написал один из комментаторов. "Европа и США отчаянно пытаются потянуть Китай вниз, потому что сами не могут выбраться из грязи", — поддержал другой. "Она готовится стать генсеком НАТО", — отметил третий. "Европа помогала "американскому отцу" разжигать пожар на Украине и продолжала подбрасывать в него дрова, но обвинила Китай в том, что он не потушил пожар. Так что подтекст нашего ответа таков: Европа, ты не используешь свой собственный мозг", — поделился мнением еще один пользователь. "Постоянно давая оружие и деньги Украине, они призывают Китай содействовать миру, делая вид, будто действительно хотят его. Они не видят противоречия? Почему они считают себя такими умными?" — задался вопросом еще один комментатор. Фон дер Ляйен с 5 по 7 апреля посетит Китай. Она прибудет туда вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но программы у них будут раздельными. По словам главы ЕК, отношения с Китаем сейчас сложные, но от них зависит экономическое процветание и безопасность Евросоюза.
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, россия, украина, китай
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Россия, Украина, Китай
"Она готовится". В Китае ужаснулись заявлению главы ЕК о России

Читатели "Гуанча" осудили призыв главы ЕК фон дер Ляйен к Китаю сдержать Россию на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, призвавшую Китаю сдержать действия России на Украине.
"У так называемых лидеров в Европе вообще нет никакой политической мудрости, это чисто американское эхо", — написал один из комментаторов.
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"Европа и США отчаянно пытаются потянуть Китай вниз, потому что сами не могут выбраться из грязи", — поддержал другой.
"Она готовится стать генсеком НАТО", — отметил третий.
"Европа помогала "американскому отцу" разжигать пожар на Украине и продолжала подбрасывать в него дрова, но обвинила Китай в том, что он не потушил пожар. Так что подтекст нашего ответа таков: Европа, ты не используешь свой собственный мозг", — поделился мнением еще один пользователь.
"Постоянно давая оружие и деньги Украине, они призывают Китай содействовать миру, делая вид, будто действительно хотят его. Они не видят противоречия? Почему они считают себя такими умными?" — задался вопросом еще один комментатор.
Фон дер Ляйен с 5 по 7 апреля посетит Китай. Она прибудет туда вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но программы у них будут раздельными. По словам главы ЕК, отношения с Китаем сейчас сложные, но от них зависит экономическое процветание и безопасность Евросоюза.
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