https://ria.ru/20230405/ukraina-1863149866.html

В Германии определили красную линию в поддержке Украины

В Германии определили красную линию в поддержке Украины - РИА Новости, 05.04.2023

В Германии определили красную линию в поддержке Украины

Присутствие немецких войск на Украине — это та красная линия, которую нельзя переступать, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек изданию... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:14

2023-04-05T12:14

2023-04-05T16:24

специальная военная операция на украине

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роберт хабек

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Присутствие немецких войск на Украине — это та красная линия, которую нельзя переступать, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек изданию Die Welt.Чиновник добавил, что такая позиция Германии играет важную роль во всех аспектах поддержки Украины.Как подчеркнул Хабек, это вопрос баланса, так как всегда существует риск зайти настолько далеко, что Берлин окажется втянут в конфликт.Вице-канцлер ФРГ посетил Украину 3 апреля. Его сопровождал президент федерального союза промышленности Германии Зигфрид Руссвурм, который назвал поездку "сигналом для украинцев о том, что немецкая экономика также поддерживает их".Как писало издание Der Spiegel, Минфин ФРГ собирается увеличить бюджетный фонд, из которого выделяют деньги Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в 2023 году.Общий объем военной помощи Украине со стороны НАТО превысил 65 миллиардов евро, указывал генсек альянса Йенс Столтенберг.Москва, в свою очередь, подчеркивала недопустимость поставок оружия Украине странами Запада. В МИД отмечали, что США и другие страны НАТО, передавая вооружение и обучая военнослужащих, стали прямыми участниками конфликта.

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html

https://ria.ru/20230405/berbok-1863077807.html

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в мире, роберт хабек, германия, украина, россия