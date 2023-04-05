https://ria.ru/20230405/uilan-1863299276.html

Блинкен призвал Лаврова принять вариант США по освобождению Уилана

Блинкен призвал Лаврова принять вариант США по освобождению Уилана - РИА Новости, 05.04.2023

Блинкен призвал Лаврова принять вариант США по освобождению Уилана

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что призывал главу МИД РФ Сергея Лаврова принять предлагаемый США вариант освобождения американца Пола Уилана. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:24

2023-04-05T18:24

2023-04-05T18:24

в мире

россия

сша

брюссель

пол уилан

сергей лавров

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что призывал главу МИД РФ Сергея Лаврова принять предлагаемый США вариант освобождения американца Пола Уилана. Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся в минувшее воскресенье. Основной темой телефонного разговора стала судьба граждан США Уилана и Эвана Гершковича, арестованных в РФ по обвинению в шпионаже. "Предложение было сделано еще несколько месяцев назад. В разговоре с министром иностранных дел Лавровым я повторил, что Россия должна принять это предложение, чтобы мы могли вернуть домой Пола", - сказал Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе. США в прошлом году предложили России некий вариант обмена Уилана и еще одной заключенной американки Бриттни Грайнер. Сделка была реализована в ограниченном формате и привела только к освобождению Грайнер, которую обменяли на Виктора Бута. Блинкен заявил также, что не сомневается в неправомерности ареста Гершковича, журналиста американского издания Wall Street Journal, и сообщил, что госдеп в скором времени присвоит ему соответствующий статус. "По моему мнению, нет никаких сомнений в том, что он удерживается в России неправомерно. Именно это я заявил министру иностранных дел Лаврову, когда говорил с ним на выходных, и настаивал на его немедленном освобождении", - сказал Блинкен. Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20230303/uilan-1855559124.html

https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862490302.html

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в мире, россия, сша, брюссель, пол уилан, сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), энтони блинкен