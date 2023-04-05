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МИД: две партии российских удобрений скоро отправят нуждающимся странам
МИД: две партии российских удобрений скоро отправят нуждающимся странам - РИА Новости, 05.04.2023
МИД: две партии российских удобрений скоро отправят нуждающимся странам
Две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, сейчас готовятся и вскоре будут отправлены нуждающимся странам, заявил замглавы МИД РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T23:40
2023-04-05T23:40
2023-04-05T23:40
экономика
нидерланды
дмитрий мазепин
россия
сергей вершинин
оон
эстония
уралхим
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Две новые партии российских удобрений, заблокированные в европейских портах, сейчас готовятся и вскоре будут отправлены нуждающимся странам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Россия уже многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам. Это заняло большое время. Речь идет о 262 тысячах тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов… Где-то в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений. Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены", - сказал он в интервью RT. В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.
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экономика, нидерланды, дмитрий мазепин, россия, сергей вершинин, оон, эстония, уралхим
Экономика, Нидерланды, Дмитрий Мазепин, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Эстония, Уралхим
МИД: две партии российских удобрений скоро отправят нуждающимся странам
Замглавы МИД Вершинин: две партии российских удобрений скоро отправят нуждающимся странам