https://ria.ru/20230405/trump-1863342696.html
Полиция раскрыла подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго
Полиция раскрыла подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго - РИА Новости, 05.04.2023
Полиция раскрыла подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго
Полиция охарактеризовала инцидент в отеле Трампа в Чикаго как бытовой, угрозы общественной безопасности нет, об этом городские правоохранительные органы... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:30
2023-04-05T22:30
2023-04-05T22:30
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Полиция охарактеризовала инцидент в отеле Трампа в Чикаго как бытовой, угрозы общественной безопасности нет, об этом городские правоохранительные органы сообщили в своем Twitter-аккаунте. "Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет", - написала городская полиция. По ее информации, правоохранительные органы прибыли на место происшествия по бытовому вызову. Ранее СМИ сообщили об усилении полицейского присутствия у отеля Дональда Трампа в Чикаго. Источники изданий сообщали, что полиция, в том числе спецназ, прибыла из-за сообщений о том, что в здание незадолго до полудня вошла вооруженная винтовкой женщина. Сообщалось, что женщина находится в той части здания Trump International Hotel and Tower, где расположен отель, входы и выходы в него заблокированы полицией, соседняя улица перекрыта.
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в мире, чикаго, дональд трамп
В мире, Чикаго, Дональд Трамп
Полиция раскрыла подробности инцидента у отеля Трампа в Чикаго
Полиция Чикаго: инцидент у отеля Трампа носит бытовой характер, угрозы безопасности нет
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Полиция охарактеризовала инцидент в отеле Трампа в Чикаго как бытовой, угрозы общественной безопасности нет, об этом городские правоохранительные органы сообщили в своем Twitter-аккаунте.
"Сейчас мы думаем, что это единичный инцидент, угрозы общественной безопасности нет", - написала городская полиция.
По ее информации, правоохранительные органы прибыли на место происшествия по бытовому вызову.
Ранее СМИ сообщили об усилении полицейского присутствия у отеля Дональда Трампа в Чикаго. Источники изданий сообщали, что полиция, в том числе спецназ, прибыла из-за сообщений о том, что в здание незадолго до полудня вошла вооруженная винтовкой женщина. Сообщалось, что женщина находится в той части здания Trump International Hotel and Tower, где расположен отель, входы и выходы в него заблокированы полицией, соседняя улица перекрыта.
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