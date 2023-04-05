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Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго - РИА Новости, 05.04.2023
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21:35 05.04.2023 (обновлено: 22:00 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/trump-1863336452.html
Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго
Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго - РИА Новости, 05.04.2023
Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго
Полиция и спецназ оцепили здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго, сообщил Fox News. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:35
2023-04-05T22:00
в мире
чикаго
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Полиция и спецназ оцепили здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго, сообщил Fox News.Как отмечает телеканал, отель окружили силовики, а близлежащую улицу заблокировали для транспорта.Городская полиция подтвердила, что находится там по поступившему вызову, но не уточнила подробностей.Как сообщило издание Chicago Sun Times, бойцы прибыли из-за сообщений о женщине с винтовкой, которая зашла в здание незадолго до полудня. Источники утверждают, что инцидент носит бытовой характер и не связан с терроризмом. Телеканал CBS указал, что неизвестная находится в той части здания, где расположен отель, полиция заблокировала входы и выходы в него.В здании, которое носит имя и принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, находятся апартаменты и пятизвездочный отель.Накануне в уголовном суде Манхэттена политику предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Прокурор Манхэттена Элвина Брэгга утверждает, что Трамп и его сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США.Политик заявил о своей невиновности, его отпустили из зала суда. Адвокат бывшего главы государства Джо Такопина подчеркнул, что обвинения лишены фактов.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863069328.html
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чикаго
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в мире, чикаго, сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Манхэттен, Дональд Трамп
Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго

Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго из-за сообщений о вооруженной женщине

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкМашины полиции у здания Trump International Hotel в Вашингтоне
Машины полиции у здания Trump International Hotel в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Машины полиции у здания Trump International Hotel в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Полиция и спецназ оцепили здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго, сообщил Fox News.
Как отмечает телеканал, отель окружили силовики, а близлежащую улицу заблокировали для транспорта.
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Городская полиция подтвердила, что находится там по поступившему вызову, но не уточнила подробностей.
Как сообщило издание Chicago Sun Times, бойцы прибыли из-за сообщений о женщине с винтовкой, которая зашла в здание незадолго до полудня. Источники утверждают, что инцидент носит бытовой характер и не связан с терроризмом. Телеканал CBS указал, что неизвестная находится в той части здания, где расположен отель, полиция заблокировала входы и выходы в него.
В здании, которое носит имя и принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, находятся апартаменты и пятизвездочный отель.
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Накануне в уголовном суде Манхэттена политику предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Прокурор Манхэттена Элвина Брэгга утверждает, что Трамп и его сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США.
Политик заявил о своей невиновности, его отпустили из зала суда. Адвокат бывшего главы государства Джо Такопина подчеркнул, что обвинения лишены фактов.
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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