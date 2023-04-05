https://ria.ru/20230405/trump-1863336452.html

Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго

Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго - РИА Новости, 05.04.2023

Полиция и спецназ оцепили отель Трампа в Чикаго

Полиция и спецназ оцепили здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго, сообщил Fox News. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:35

2023-04-05T21:35

2023-04-05T22:00

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Полиция и спецназ оцепили здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго, сообщил Fox News.Как отмечает телеканал, отель окружили силовики, а близлежащую улицу заблокировали для транспорта.Городская полиция подтвердила, что находится там по поступившему вызову, но не уточнила подробностей.Как сообщило издание Chicago Sun Times, бойцы прибыли из-за сообщений о женщине с винтовкой, которая зашла в здание незадолго до полудня. Источники утверждают, что инцидент носит бытовой характер и не связан с терроризмом. Телеканал CBS указал, что неизвестная находится в той части здания, где расположен отель, полиция заблокировала входы и выходы в него.В здании, которое носит имя и принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, находятся апартаменты и пятизвездочный отель.Накануне в уголовном суде Манхэттена политику предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации из-за выплат двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Прокурор Манхэттена Элвина Брэгга утверждает, что Трамп и его сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США.Политик заявил о своей невиновности, его отпустили из зала суда. Адвокат бывшего главы государства Джо Такопина подчеркнул, что обвинения лишены фактов.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863069328.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

https://ria.ru/20230405/trump-1863300221.html

чикаго

сша

манхэттен

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в мире, чикаго, сша, манхэттен, дональд трамп