https://ria.ru/20230405/trump-1863300221.html
Трампа после предъявления обвинений освободили с условием
Трампа после предъявления обвинений освободили с условием - РИА Новости, 05.04.2023
Трампа после предъявления обвинений освободили с условием
Экс-президент США Дональд Трамп был накануне освобожден "под обязательство" после предъявления обвинений и отказа их признать, следует из записей суда. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:29
2023-04-05T18:29
2023-04-05T22:30
арест трампа
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп был накануне освобожден "под обязательство" после предъявления обвинений и отказа их признать, следует из записей суда."Освобожден под обязательство", - говорится в записи. Такая формулировка означает обещание выполнить определенное условие, обычно - явиться в суд в назначенный срок.В уголовном суде Манхэттена Трампу были во вторник предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за молчание о порочащих его фактах в преддверии президентских выборов 2016 года. Следствие утверждает, что нарушения, в частности, были допущены при расчетах с порноактрисой Строми Дэниэлс, которой были перечислены 130 тысяч долларов за неразглашение якобы имевшей место связи с Трампом.Перед судебным заседанием, на котором оглашались обвинения, заслушивался ответ на них, определялась мера пресечения и график процесса, Трамп был формально взят под стражу.
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арест трампа, в мире, сша, манхэттен, дональд трамп
Арест Трампа, В мире, США, Манхэттен, Дональд Трамп
Трампа после предъявления обвинений освободили с условием
Трампа после предъявления обвинений и отказа их признать освободили под обязательство
ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп был накануне освобожден "под обязательство" после предъявления обвинений и отказа их признать, следует из записей суда.
"Освобожден под обязательство", - говорится в записи. Такая формулировка означает обещание выполнить определенное условие, обычно - явиться в суд в назначенный срок.
В уголовном суде Манхэттена
Трампу были во вторник предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за молчание о порочащих его фактах в преддверии президентских выборов 2016 года. Следствие утверждает, что нарушения, в частности, были допущены при расчетах с порноактрисой Строми Дэниэлс, которой были перечислены 130 тысяч долларов за неразглашение якобы имевшей место связи с Трампом.
Перед судебным заседанием, на котором оглашались обвинения, заслушивался ответ на них, определялась мера пресечения и график процесса, Трамп был формально взят под стражу.
Арест Трампа привел к конституционному кризису США