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В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 05.04.2023
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Липецкая область
 
14:52 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863216487.html
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 05.04.2023
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства
Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:52
2023-04-05T14:52
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Липецкой области 14 апреля. Основная ее цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.Артамонов отметил, что второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов. Наряду с работодателями, к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства."Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Липецкой области 14 апреля. Основная ее цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Артамонов отметил, что второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов. Наряду с работодателями, к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.
"Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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