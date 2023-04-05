https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863216487.html
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 05.04.2023
В Липецкой области предложат 10 тысяч вакансий для трудоустройства
Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:52
2023-04-05T14:52
2023-04-05T14:52
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Липецкой области 14 апреля. Основная ее цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.Артамонов отметил, что второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов. Наряду с работодателями, к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства."Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230404/goroda-1862833118.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 5 апр – РИА Новости. Около 10 тысяч вакансий предложат липчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Липецкой области 14 апреля. Основная ее цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.
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Артамонов отметил, что второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для федерального этапа будет создана отдельная страница портала "Работа России", где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов. Наряду с работодателями, к проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства.
"Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Мы заинтересованы в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок", – сказал Артамонов
.