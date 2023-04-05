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Депутат Госдумы Нилов похвалил Байдена за пиар Трампа - РИА Новости, 05.04.2023
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12:29 05.04.2023 (обновлено: 12:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tramp-1863156898.html
Депутат Госдумы Нилов похвалил Байдена за пиар Трампа
Депутат Госдумы Нилов похвалил Байдена за пиар Трампа - РИА Новости, 05.04.2023
Депутат Госдумы Нилов похвалил Байдена за пиар Трампа
Президент США Джо Байден является лучшим промоутером мира, поскольку успешнее него экс-главу государства Дональда Трампа не раскручивает никто, заявил замглавы... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:29
2023-04-05T12:36
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден является лучшим промоутером мира, поскольку успешнее него экс-главу государства Дональда Трампа не раскручивает никто, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, призвав не удивляться следующей победе Трампа на выборах. "Сегодня мы видим, что происходит в США... можно сказать, что Джо Байден является самым крутым промоутером мира - лучше, чем он, Трампа не раскручивает никто", - сказал Нилов журналистам. Именно из-за действий Байдена, его позиции, привлечения внимания к поступкам, высказываниям и "грешкам" Трампа рейтинг экс-главы Штатов только растет, уверен депутат. "Поэтому не надо удивляться, когда он в очередной раз победит... Жириновский об этом тоже говорил", - добавил он. Во вторник Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года. Сама по себе фальсификация финансовой отчетности не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если подлог совершается, чтобы скрыть другое преступление. По версии прокуратуры, Трамп пытался скрыть некие правонарушения, допущенные в ходе избирательной кампании 2016 года. Речь идет о первом в истории предъявлении экс-президенту США обвинений в уголовном правонарушении.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863091047.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, trump organization
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Trump Organization
Депутат Госдумы Нилов похвалил Байдена за пиар Трампа

Депутат ГД Нилов призвал не удивляться в случае победы Трампа на президентских выборах

© AP Photo / Andrew KellyБывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Andrew Kelly
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден является лучшим промоутером мира, поскольку успешнее него экс-главу государства Дональда Трампа не раскручивает никто, заявил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, призвав не удивляться следующей победе Трампа на выборах.
"Сегодня мы видим, что происходит в США... можно сказать, что Джо Байден является самым крутым промоутером мира - лучше, чем он, Трампа не раскручивает никто", - сказал Нилов журналистам.
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Именно из-за действий Байдена, его позиции, привлечения внимания к поступкам, высказываниям и "грешкам" Трампа рейтинг экс-главы Штатов только растет, уверен депутат.
"Поэтому не надо удивляться, когда он в очередной раз победит... Жириновский об этом тоже говорил", - добавил он.
Во вторник Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года. Сама по себе фальсификация финансовой отчетности не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если подлог совершается, чтобы скрыть другое преступление. По версии прокуратуры, Трамп пытался скрыть некие правонарушения, допущенные в ходе избирательной кампании 2016 года. Речь идет о первом в истории предъявлении экс-президенту США обвинений в уголовном правонарушении.
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