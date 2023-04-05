https://ria.ru/20230405/terakt-1863279955.html

Готовивший теракт в Херсоне был завербован военной разведкой Украины

Готовивший теракт в Херсоне был завербован военной разведкой Украины - РИА Новости, 05.04.2023

Готовивший теракт в Херсоне был завербован военной разведкой Украины

Обвиняемый в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая 2022 года Павел Запорожец был завербован главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, следует из... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:24

2023-04-05T17:24

2023-04-05T17:24

россия

украина

херсон

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая 2022 года Павел Запорожец был завербован главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, следует из показаний свидетеля по уголовному делу, чьи показания огласили в Южном окружном военном суде. Суд приступил к слушанию дела по существу в середине марта. В среду начался допрос свидетелей по делу. По видеоконференцсвязи с Крымским гарнизонным военным судом был допрошен старший оперуполномоченный по угрозыску УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю Андрей Краснов. По его словам, в 2022 году была получена оперативная информация о планируемом Запорожцем взрыве на 9 мая в Херсоне. "В ходе оперативных мероприятий было установлено, что в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года Запорожец был склонен с негласному сотрудничеству с ГУР МОУ. Вербовку Запорожца к негласному сотрудничеству с ГУР МОУ произвел Гурко, являющийся кадровым сотрудником ГУР МОУ, в должностные обязанности которого после начала проведения специальной военной операции входит организация и осуществление разведывательно-подрывной деятельности на территории проведения указанной операции", - зачитала прокурор показания Краснова, которые он давал на стадии следствия и подтвердил в суде. По его данным, было установлено, что Гурко "приискивает граждан из числа противников проведения спецоперации, склонных к совершению актов международного терроризма, вооружает взрывными устройствами". Контакт с завербованными гражданами Гурко осуществлял посредством мессенджера "Сигнал", зачитала гособвинитель показания Краснова. Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). Свою вину он признает, но считает, что его должны судить по Женевской конвенции, "как действующего военнослужащего" Украины. По версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.

https://ria.ru/20230403/kherson-1862773786.html

https://ria.ru/20230404/spetsoperatsiya-1862828999.html

https://ria.ru/20230317/prigovor-1858694796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, херсон, происшествия