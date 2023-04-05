https://ria.ru/20230405/tauber-1863303178.html

Таубер сообщила о вызове в прокуратуру за слова о провокации в ПМР

Таубер сообщила о вызове в прокуратуру за слова о провокации в ПМР - РИА Новости, 05.04.2023

Таубер сообщила о вызове в прокуратуру за слова о провокации в ПМР

Вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер заявила, что получила повестки из прокуратуры в связи с ее заявлениями о готовящейся... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:40

2023-04-05T18:40

2023-04-05T18:41

в мире

кишинев

тирасполь

марина таубер

майя санду

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дорин речан

обсе

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КИШИНЕВ, 5 апр - РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной молдавской партии "Шор" Марина Таубер заявила, что получила повестки из прокуратуры в связи с ее заявлениями о готовящейся Кишиневом военной провокации у границ с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). "После этого (заявлений о возможной провокации - ред.) на мое имя пришли повестки из прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам, из Службы информации и безопасности (СИБ). Конечно, пойду ко всем, куда меня пригласили. Мы открыты и сотрудничаем со всеми государственными структурами, в первую очередь чтобы в стране были мир и спокойствие", – сказала Таубер на пресс-конференции. В то же время выразила сомнения по поводу того, получают ли подобные приглашения другие политики после своих высказываний. "У меня есть риторический вопрос: когда (президент Молдавии) Майя Санду, (премьер-министр страны) Дорин Речан, (спикер парламента) Игорь Гросу и остальные говорят о войне, их вызывают в прокуратуру? Или, может, они получают письма от СИБ? Или только оппозиция получает приглашения, повестки и письма? Можно, конечно, чтобы это было и официальным вопросом, который адресуется прокуратуре, если Майю Санду приглашают к себе всякий раз, когда она что-то заявляет. С нетерпением подождем их ответа", – отметила Таубер. Ранее Таубер заявила о готовящейся 17 апреля властями Молдавии военной провокации у границ с ПМР. Правительство Молдавии опровергло ее заявления, а генпрокуратура страны сообщила, что проанализирует заявление депутата, "чтобы убедиться, что оно не нарушает правовые нормы". В конце мая прошлого года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого". Девятого марта министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения задержаны и дают признательные показания. По версии следствия, совершить теракт предполагалось на одной из оживленных автодорог центральной части Тирасполя. Участники преступной группы подготовили автомобиль приднестровской регистрации, начиненный взрывчатым веществом с поражающими элементами. Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230323/pridnestrove-1860111838.html

https://ria.ru/20230403/moldavia-1862770498.html

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в мире, кишинев, тирасполь, марина таубер, майя санду, молдавия, дорин речан, обсе