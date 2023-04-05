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Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М" - РИА Новости, 05.04.2023
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03:08 05.04.2023 (обновлено: 10:50 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html
Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"
Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М" - РИА Новости, 05.04.2023
Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"
Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты (КАЗ) "Арена-М", которые способны сбивать ракеты и снаряды с помощью РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:08
2023-04-05T10:50
безопасность
технологии
россия
высокоточные комплексы
ростех
т-90м
т-90
т-80
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты (КАЗ) "Арена-М", которые способны сбивать ракеты и снаряды с помощью подрыва спецбоеприпасов, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "Планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", — заявили собеседники агентства. В комплекс "Арена-М" входят радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в боевую машину, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный снаряд, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов. Как отметили в "Высокоточных комплексах", "Ареной-М" может оснащаться любая бронетехника. Подчеркивается, что в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск этими комплексами заинтересовано и Минобороны.Там добавили, что на "Арену-М" также обратили внимание иностранные заказчики, но на сегодняшний день главная задача холдинга заключается в удовлетворении потребностей в КАЗ армии России и организации серийного производства. Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения, входящего в "Высокоточные комплексы".
https://ria.ru/20230405/drony-1863059863.html
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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, т-90м, т-90, т-80
Безопасность, Технологии, Россия, Высокоточные комплексы, Ростех, Т-90М, Т-90, Т-80
Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"

"Ростех": танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты (КАЗ) "Арена-М", которые способны сбивать ракеты и снаряды с помощью подрыва спецбоеприпасов, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
"Планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", — заявили собеседники агентства.
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В комплекс "Арена-М" входят радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в боевую машину, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный снаряд, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов.
Как отметили в "Высокоточных комплексах", "Ареной-М" может оснащаться любая бронетехника.
«

"Для этого нужно провести доработки, учитывающие особенности объекта бронетехники", — отметили в холдинге.

Подчеркивается, что в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск этими комплексами заинтересовано и Минобороны.
Там добавили, что на "Арену-М" также обратили внимание иностранные заказчики, но на сегодняшний день главная задача холдинга заключается в удовлетворении потребностей в КАЗ армии России и организации серийного производства.
Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения, входящего в "Высокоточные комплексы".
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БезопасностьТехнологииРоссияВысокоточные комплексыРостехТ-90МТ-90Т-80
 
 
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