https://ria.ru/20230405/tanki-1863060039.html

Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"

Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М" - РИА Новости, 05.04.2023

Танки Т-90М и Т-80БВМ оснастят комплексами активной защиты "Арена-М"

Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты (КАЗ) "Арена-М", которые способны сбивать ракеты и снаряды с помощью РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:08

2023-04-05T03:08

2023-04-05T10:50

безопасность

технологии

россия

высокоточные комплексы

ростех

т-90м

т-90

т-80

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российские танки Т-90М "Прорыв" и Т-80БВМ планируется оснастить комплексами активной защиты (КАЗ) "Арена-М", которые способны сбивать ракеты и снаряды с помощью подрыва спецбоеприпасов, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). "Планируется установить "Арену-М" на танки типа Т-90 и Т-80", — заявили собеседники агентства. В комплекс "Арена-М" входят радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью, бортовой вычислитель и специальные боеприпасы, устанавливаемые в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает снаряд, противотанковую ракету или гранату противника, направленную в боевую машину, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный снаряд, который уничтожает цель в полете пучком поражающих элементов. Как отметили в "Высокоточных комплексах", "Ареной-М" может оснащаться любая бронетехника. Подчеркивается, что в скорейшем оснащении российских бронетанковых войск этими комплексами заинтересовано и Минобороны.Там добавили, что на "Арену-М" также обратили внимание иностранные заказчики, но на сегодняшний день главная задача холдинга заключается в удовлетворении потребностей в КАЗ армии России и организации серийного производства. Комплекс "Арена-М" разработан Конструкторским бюро машиностроения, входящего в "Высокоточные комплексы".

https://ria.ru/20230405/drony-1863059863.html

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безопасность, технологии, россия, высокоточные комплексы, ростех, т-90м, т-90, т-80