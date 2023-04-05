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В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта

В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта - РИА Новости, 05.04.2023

В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта

Полиция обнаружила цех по производству суррогатного алкоголя в Ростове, изъято 20 тонн опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости, организатор схемы под... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:50

2023-04-05T18:50

2023-04-05T18:51

происшествия

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ростовская область

ирина волк

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция обнаружила цех по производству суррогатного алкоголя в Ростове, изъято 20 тонн опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости, организатор схемы под подпиской о невыезде, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили цех, в котором злоумышленники нелегально производили спиртосодержащую жидкость с целью дальнейшей реализации", - сказала она. По ее словам, производство суррогатного алкоголя было организовано в промзоне на окраине Ростова. Цехом заправлял местный житель. "Оперативниками обнаружена автоматизированная производственная линия, 20 тонн спиртосодержащей жидкости, три тысячи бутылок готовой продукции, а также пустая тара и коробки с этикетками. Согласно заключению экспертов, содержащаяся в бутылках жидкость представляет опасность для жизни и здоровья потребителей", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурант под подпиской о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают всех участников криминальной схемы, подчеркнула представитель ведомства.

https://ria.ru/20220912/srok-1816281470.html

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происшествия, россия, ростовская область, ирина волк, ростов