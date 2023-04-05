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В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта - РИА Новости, 05.04.2023
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18:50 05.04.2023 (обновлено: 18:51 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/surrogat-1863305559.html
В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта
В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта - РИА Новости, 05.04.2023
В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта
Полиция обнаружила цех по производству суррогатного алкоголя в Ростове, изъято 20 тонн опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости, организатор схемы под... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:50
2023-04-05T18:51
происшествия
россия
ростовская область
ирина волк
ростов
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция обнаружила цех по производству суррогатного алкоголя в Ростове, изъято 20 тонн опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости, организатор схемы под подпиской о невыезде, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили цех, в котором злоумышленники нелегально производили спиртосодержащую жидкость с целью дальнейшей реализации", - сказала она. По ее словам, производство суррогатного алкоголя было организовано в промзоне на окраине Ростова. Цехом заправлял местный житель. "Оперативниками обнаружена автоматизированная производственная линия, 20 тонн спиртосодержащей жидкости, три тысячи бутылок готовой продукции, а также пустая тара и коробки с этикетками. Согласно заключению экспертов, содержащаяся в бутылках жидкость представляет опасность для жизни и здоровья потребителей", - добавила Волк. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурант под подпиской о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают всех участников криминальной схемы, подчеркнула представитель ведомства.
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РИА Новости
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происшествия, россия, ростовская область, ирина волк, ростов
Происшествия, Россия, Ростовская область, Ирина Волк, Ростов
В Ростове обнаружили цех по нелегальному производству спирта

В Ростове выявили цех по нелегальному производству спирта, изъяли 20 тонн суррогата

© Следственное управление СК РФ по Оренбургской областиИзъятая спиртосодержащая продукция
Изъятая спиртосодержащая продукция
© Следственное управление СК РФ по Оренбургской области
Изъятая спиртосодержащая продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Полиция обнаружила цех по производству суррогатного алкоголя в Ростове, изъято 20 тонн опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости, организатор схемы под подпиской о невыезде, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили цех, в котором злоумышленники нелегально производили спиртосодержащую жидкость с целью дальнейшей реализации", - сказала она.
По ее словам, производство суррогатного алкоголя было организовано в промзоне на окраине Ростова. Цехом заправлял местный житель.
"Оперативниками обнаружена автоматизированная производственная линия, 20 тонн спиртосодержащей жидкости, три тысячи бутылок готовой продукции, а также пустая тара и коробки с этикетками. Согласно заключению экспертов, содержащаяся в бутылках жидкость представляет опасность для жизни и здоровья потребителей", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигурант под подпиской о невыезде.
Сейчас полицейские устанавливают всех участников криминальной схемы, подчеркнула представитель ведомства.
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