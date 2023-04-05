https://ria.ru/20230405/sud-1863255453.html
Жительницу Ярославля, ранившую в ресторане соперницу бокалом, будут судить
Жительницу Ярославля, ранившую в ресторане соперницу бокалом, будут судить - РИА Новости, 05.04.2023
Жительницу Ярославля, ранившую в ресторане соперницу бокалом, будут судить
В Ярославле будут судить местную жительницу, которая после конфликта на танцполе в ресторане ранила соперницу стеклянным бокалом, из-за чего у той появились... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:20
2023-04-05T16:20
2023-04-05T16:20
ярославль
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости. В Ярославле будут судить местную жительницу, которая после конфликта на танцполе в ресторане ранила соперницу стеклянным бокалом, из-за чего у той появились шрамы, сообщает прокуратура Ярославской области. По версии следствия, инцидент произошел в январе этого года. "Ранее не знакомые обвиняемая и потерпевшая отдыхали в разных компаниях в одном из ресторанов Ярославля. На танцполе между ними произошел конфликт, после которого женщины разошлись к своим столикам. Через некоторое время обвиняемая подошла к столику потерпевшей и нанесла ей несколько ударов по лицу и шее стеклянным бокалом. После заживления ран на лице и шее потерпевшей остались неизгладимые рубцы", - говорится в сообщении. Отмечается, что 49-летняя обвиняемая ранее не судима. Ей вменяют совершение преступления по пункту "з" части 2 статьи 111 УКРФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). За данное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, отмечает прокуратура. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Ярославля.
https://ria.ru/20230405/draka-1863228392.html
ярославль
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ярославль, ярославская область, происшествия
Ярославль, Ярославская область, Происшествия
Жительницу Ярославля, ранившую в ресторане соперницу бокалом, будут судить
В Ярославле будут судить участницу конфликта в ресторане, ранившую соперницу бокалом
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 апр – РИА Новости.
В Ярославле будут судить местную жительницу, которая после конфликта на танцполе в ресторане ранила соперницу стеклянным бокалом, из-за чего у той появились шрамы, сообщает прокуратура
Ярославской области.
По версии следствия, инцидент произошел в январе этого года.
"Ранее не знакомые обвиняемая и потерпевшая отдыхали в разных компаниях в одном из ресторанов Ярославля. На танцполе между ними произошел конфликт, после которого женщины разошлись к своим столикам. Через некоторое время обвиняемая подошла к столику потерпевшей и нанесла ей несколько ударов по лицу и шее стеклянным бокалом. После заживления ран на лице и шее потерпевшей остались неизгладимые рубцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 49-летняя обвиняемая ранее не судима. Ей вменяют совершение преступления по пункту "з" части 2 статьи 111 УКРФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). За данное преступление предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы, отмечает прокуратура.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Ярославля.
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