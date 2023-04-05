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На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля
На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля - РИА Новости, 06.04.2023
На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля
Столкновения мусульманских верующих с полицией вспыхнули на Храмовой горе вторую ночь подряд, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T23:48
2023-04-05T23:48
2023-04-06T15:56
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Столкновения мусульманских верующих с полицией вспыхнули на Храмовой горе вторую ночь подряд, сообщает израильский портал Arutz Sheva. "Вторую ночь подряд на Храмовой горе вспыхнули ожесточенные столкновения, когда верующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а силы полиции пытались их эвакуировать", - пишет издание. По информации издания, по меньшей мере 11 человек были арестованы. Во вторник десятки мусульман тоже забаррикадировались в мечети на Храмовой горе - в попытке остаться там на всю ночь в нарушение соглашения с израильскими властями, это привело к столкновениям с правоохранителями.
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в мире, израиль
На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля
Arutz Sheva: на Храмовой горе снова вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости.
Столкновения мусульманских верующих с полицией вспыхнули на Храмовой горе вторую ночь подряд, сообщает израильский портал Arutz Sheva
.
"Вторую ночь подряд на Храмовой горе вспыхнули ожесточенные столкновения, когда верующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а силы полиции пытались их эвакуировать", - пишет издание.
По информации издания, по меньшей мере 11 человек были арестованы.
Во вторник десятки мусульман тоже забаррикадировались в мечети на Храмовой горе - в попытке остаться там на всю ночь в нарушение соглашения с израильскими властями, это привело к столкновениям с правоохранителями.
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