https://ria.ru/20230405/stolknoveniya-1863512257.html

На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля

На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля - РИА Новости, 06.04.2023

На Храмовой горе вспыхнули столкновения мусульман с полицией Израиля

Столкновения мусульманских верующих с полицией вспыхнули на Храмовой горе вторую ночь подряд, сообщает израильский портал Arutz Sheva. РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-05T23:48

2023-04-05T23:48

2023-04-06T15:56

в мире

израиль

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848081805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c403b7193b54b6938a6a0da2ac7e4a81.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр - РИА Новости. Столкновения мусульманских верующих с полицией вспыхнули на Храмовой горе вторую ночь подряд, сообщает израильский портал Arutz Sheva. "Вторую ночь подряд на Храмовой горе вспыхнули ожесточенные столкновения, когда верующие забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а силы полиции пытались их эвакуировать", - пишет издание. По информации издания, по меньшей мере 11 человек были арестованы. Во вторник десятки мусульман тоже забаррикадировались в мечети на Храмовой горе - в попытке остаться там на всю ночь в нарушение соглашения с израильскими властями, это привело к столкновениям с правоохранителями.

https://ria.ru/20230405/vostok-1863319215.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль