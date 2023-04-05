https://ria.ru/20230405/stolknoveniya-1863062814.html

В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев

В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев - РИА Новости, 05.04.2023

В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев

Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T04:10

2023-04-05T04:10

2023-04-05T10:58

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палестина

иерусалим

протесты против судебной реформы в израиле

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КАИР/ГАЗА, 5 апр - РИА Новости. Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники. Согласно данным источников, израильские силы во вторник вечером ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них, в частности, светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Как пишет агентство, ворвавшиеся в мечеть израильские силы безопасности также использовали дубинки и приклады. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. По его словам, задержанных перевели на израильскую военную базу в Аната в Иерусалиме. "Ряд раненных в мечети Аль-Акса нуждаются в срочном лечении", - сказал аль-Ашкар, добавив, что Израиль отказывается оказывать им медицинскую помощь или переводить в больницы. Палестинские СМИ отмечают, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались демонстрации. Как заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе, происходящее в мечети Аль-Акса "является большим преступлением против молящихся". На действия Израиля уже отреагировало министерство иностранных дел Иордании, решительно осудившее рейд. В марте Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

https://ria.ru/20230326/palestina-1860744832.html

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в мире, израиль, палестина, иерусалим, протесты против судебной реформы в израиле