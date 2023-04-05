В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев
В столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев
© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция задерживает палестинца на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция задерживает палестинца на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
КАИР/ГАЗА, 5 апр - РИА Новости. Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники.
Согласно данным источников, израильские силы во вторник вечером ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них, в частности, светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Как пишет агентство, ворвавшиеся в мечеть израильские силы безопасности также использовали дубинки и приклады.
Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. По его словам, задержанных перевели на израильскую военную базу в Аната в Иерусалиме. "Ряд раненных в мечети Аль-Акса нуждаются в срочном лечении", - сказал аль-Ашкар, добавив, что Израиль отказывается оказывать им медицинскую помощь или переводить в больницы.
Палестинские СМИ отмечают, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались демонстрации. Как заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе, происходящее в мечети Аль-Акса "является большим преступлением против молящихся".
На действия Израиля уже отреагировало министерство иностранных дел Иордании, решительно осудившее рейд.
В марте Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.