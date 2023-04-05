Рейтинг@Mail.ru
В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 05.04.2023 (обновлено: 10:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/stolknoveniya-1863062814.html
В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев
В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев - РИА Новости, 05.04.2023
В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев
Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:10
2023-04-05T10:58
в мире
израиль
палестина
иерусалим
протесты против судебной реформы в израиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863099764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3298213ca60ea373bad27cf0f1c2a5d.jpg
КАИР/ГАЗА, 5 апр - РИА Новости. Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники. Согласно данным источников, израильские силы во вторник вечером ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них, в частности, светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Как пишет агентство, ворвавшиеся в мечеть израильские силы безопасности также использовали дубинки и приклады. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. По его словам, задержанных перевели на израильскую военную базу в Аната в Иерусалиме. "Ряд раненных в мечети Аль-Акса нуждаются в срочном лечении", - сказал аль-Ашкар, добавив, что Израиль отказывается оказывать им медицинскую помощь или переводить в больницы. Палестинские СМИ отмечают, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались демонстрации. Как заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе, происходящее в мечети Аль-Акса "является большим преступлением против молящихся". На действия Израиля уже отреагировало министерство иностранных дел Иордании, решительно осудившее рейд. В марте Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
https://ria.ru/20230326/palestina-1860744832.html
израиль
палестина
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863099764_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_9b8b40c067206edd8da88c48b225758f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, палестина, иерусалим, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Израиль, Палестина, Иерусалим, Протесты против судебной реформы в Израиле
В столкновениях в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев

В столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса пострадали десятки палестинцев

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция задерживает палестинца на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Израильская полиция задерживает палестинца на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция задерживает палестинца на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Читать ria.ru в
КАИР/ГАЗА, 5 апр - РИА Новости. Десятки палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает палестинское агентство WAFA со ссылкой на источники.
Согласно данным источников, израильские силы во вторник вечером ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив против них, в частности, светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. Как пишет агентство, ворвавшиеся в мечеть израильские силы безопасности также использовали дубинки и приклады.
Самолет ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
ВВС Израиля сбили неопознанный летательный аппарат
2 апреля, 22:20
Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. По его словам, задержанных перевели на израильскую военную базу в Аната в Иерусалиме. "Ряд раненных в мечети Аль-Акса нуждаются в срочном лечении", - сказал аль-Ашкар, добавив, что Израиль отказывается оказывать им медицинскую помощь или переводить в больницы.
Палестинские СМИ отмечают, что после рейда в ряде городов на Западном берегу начались демонстрации. Как заявил премьер Палестины Мухаммед Штайе, происходящее в мечети Аль-Акса "является большим преступлением против молящихся".
На действия Израиля уже отреагировало министерство иностранных дел Иордании, решительно осудившее рейд.
В марте Палестина и Израиль договорились в ходе встречи по вопросам безопасности в египетском Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. Состоявшаяся в Шарм-эш-Шейхе встреча стала второй в таком формате за последнее время. В конце февраля в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Арабские страны потребовали от США реагировать на выпады против Палестины
26 марта, 16:05
 
В миреИзраильПалестинаИерусалимПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала