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Трамп назвал самый позорный момент в истории США - РИА Новости, 05.04.2023
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03:48 05.04.2023 (обновлено: 13:28 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ssha-1863061437.html
Трамп назвал самый позорный момент в истории США
Трамп назвал самый позорный момент в истории США - РИА Новости, 05.04.2023
Трамп назвал самый позорный момент в истории США
Уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США, заявил во вторник экс-президент Дональд Трамп. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:48
2023-04-05T13:28
сша
афганистан
в мире
дональд трамп
манхэттен
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США, заявил во вторник экс-президент Дональд Трамп."Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. &lt;...&gt; По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", – сказал Трамп, выступая во Флориде.Во вторник ему предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трамп заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html
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сша, афганистан, в мире, дональд трамп, манхэттен
США, Афганистан, В мире, Дональд Трамп, Манхэттен
Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Трамп: уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США

© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAБывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США, заявил во вторник экс-президент Дональд Трамп.
"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", – сказал Трамп, выступая во Флориде.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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Во вторник ему предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трамп заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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СШААфганистанВ миреДональд ТрампМанхэттен
 
 
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