https://ria.ru/20230405/ssha-1863061437.html

Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Трамп назвал самый позорный момент в истории США - РИА Новости, 05.04.2023

Трамп назвал самый позорный момент в истории США

Уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США, заявил во вторник экс-президент Дональд Трамп. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:48

2023-04-05T03:48

2023-04-05T13:28

сша

афганистан

в мире

дональд трамп

манхэттен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863177464_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_638127f7582e35e1f4a2908fee0d6297.jpg

ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США, заявил во вторник экс-президент Дональд Трамп."Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", – сказал Трамп, выступая во Флориде.Во вторник ему предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трамп заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html

https://ria.ru/20230405/voyna-1863061229.html

сша

афганистан

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, афганистан, в мире, дональд трамп, манхэттен