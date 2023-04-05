Трамп назвал самый позорный момент в истории США
Трамп: уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAБывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Уход из Афганистана стал самым позорным моментом в истории США, заявил во вторник экс-президент Дональд Трамп.
"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. <...> По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", – сказал Трамп, выступая во Флориде.
Во вторник ему предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Трамп заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.