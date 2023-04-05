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Жителю Саранска, бросившему гранату в группу людей, дали девять лет - РИА Новости, 05.04.2023
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14:22 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/srok-1863207226.html
Жителю Саранска, бросившему гранату в группу людей, дали девять лет
Жителю Саранска, бросившему гранату в группу людей, дали девять лет - РИА Новости, 05.04.2023
Жителю Саранска, бросившему гранату в группу людей, дали девять лет
Житель Саранска, бросивший гранату в людей на улице в ходе ссоры, приговорен к 9 годам колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:22
2023-04-05T14:22
россия
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Житель Саранска, бросивший гранату в людей на улице в ходе ссоры, приговорен к 9 годам колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по Мордовии. Следствием и судом установлено, что около полуночи 9 декабря 2022 года в Саранске 46-летний мужчина в ходе ссоры с тремя незнакомыми молодыми людьми бросил в их сторону ручную гранату, которую он нашел в 1997 году и после этого хранил у себя в подвале дома. В результате один их молодых людей получил незначительные телесные повреждения, кроме этого ущерб был причинен припаркованным поблизости автомобилям. Было возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 УК РФ, 105 УК РФ, 167 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства; покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом; умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва). Мужчина был заключен под стражу на весь период расследования. Вину он признал частично. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20230403/granaty-1862546132.html
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россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Жителю Саранска, бросившему гранату в группу людей, дали девять лет

Жителю Саранска, бросившему гранату в группу людей на улице, дали девять лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Житель Саранска, бросивший гранату в людей на улице в ходе ссоры, приговорен к 9 годам колонии строгого режима, сообщило следственное управление СК РФ по Мордовии.
Следствием и судом установлено, что около полуночи 9 декабря 2022 года в Саранске 46-летний мужчина в ходе ссоры с тремя незнакомыми молодыми людьми бросил в их сторону ручную гранату, которую он нашел в 1997 году и после этого хранил у себя в подвале дома. В результате один их молодых людей получил незначительные телесные повреждения, кроме этого ущерб был причинен припаркованным поблизости автомобилям.
Было возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 УК РФ, 105 УК РФ, 167 УК РФ (незаконное хранение взрывного устройства; покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом; умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва). Мужчина был заключен под стражу на весь период расследования. Вину он признал частично.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год", - говорится в сообщении СУСК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели
3 апреля, 05:49
 
РоссияСаранскСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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