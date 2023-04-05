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70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой - РИА Новости, 05.04.2023
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Новости Подмосковья
 
19:33 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/sreda-1863317391.html
70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой
70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой - РИА Новости, 05.04.2023
70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой
На протяжении пяти лет Подмосковье входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За прошлый год высокие показатели отметили в 70 городах региона, что... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:33
2023-04-05T19:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На протяжении пяти лет Подмосковье входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За прошлый год высокие показатели отметили в 70 городах региона, что составляет порядка 95% общего количества. Такой информацией поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, сообщил телеканал "360".Михаил Хайкин принял участие в третьей Международной выставке-конференции ParkSeason Expo.Михаил Хайкин подчеркнул, что программа формирования комфортной городской среды в регионе реализуется с 2017 года. В течение шести лет в порядок удалось привести 420 общественных пространств, среди которых 180 пешеходных зон, 69 парков, 34 площади, 37 набережных, 55 скверов, 45 зон отдыха. В этом году планируют провести работы на 55 объектах.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На протяжении пяти лет Подмосковье входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За прошлый год высокие показатели отметили в 70 городах региона, что составляет порядка 95% общего количества. Такой информацией поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, сообщил телеканал "360".
Михаил Хайкин принял участие в третьей Международной выставке-конференции ParkSeason Expo.
«

"Слаженная работа всех ведомств под руководством губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, системный подход и вовлечение жителей в процессы развития комфортной среды путем проведения голосований и общественных обсуждений [позволили достичь таких результатов]", –отметил он.

Михаил Хайкин подчеркнул, что программа формирования комфортной городской среды в регионе реализуется с 2017 года. В течение шести лет в порядок удалось привести 420 общественных пространств, среди которых 180 пешеходных зон, 69 парков, 34 площади, 37 набережных, 55 скверов, 45 зон отдыха. В этом году планируют провести работы на 55 объектах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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