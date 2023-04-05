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70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой

70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой - РИА Новости, 05.04.2023

70 городов МО признали территориями с благоприятной городской средой

На протяжении пяти лет Подмосковье входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За прошлый год высокие показатели отметили в 70 городах региона, что... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:33

2023-04-05T19:33

2023-04-05T19:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На протяжении пяти лет Подмосковье входит в тройку лидеров по качеству городской среды. За прошлый год высокие показатели отметили в 70 городах региона, что составляет порядка 95% общего количества. Такой информацией поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, сообщил телеканал "360".Михаил Хайкин принял участие в третьей Международной выставке-конференции ParkSeason Expo.Михаил Хайкин подчеркнул, что программа формирования комфортной городской среды в регионе реализуется с 2017 года. В течение шести лет в порядок удалось привести 420 общественных пространств, среди которых 180 пешеходных зон, 69 парков, 34 площади, 37 набережных, 55 скверов, 45 зон отдыха. В этом году планируют провести работы на 55 объектах.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московская область (подмосковье), михаил хайкин