https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863344662.html

Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах

Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023

Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах

Ситуация в сфере правопорядка и процесс интеграции четырех новых регионов в правовую систему России обсуждались на Совете безопасности РФ под председательством... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:49

2023-04-05T22:49

2023-04-05T22:49

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

анджей дуда

владимир рогов

владимир путин

магатэ

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в сфере правопорядка и процесс интеграции четырех новых регионов в правовую систему России обсуждались на Совете безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина. Он, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно. Ход спецоперацииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. В районе Северска в ДНР огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана контратака украинских войск, а в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщило Минобороны России. Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения". Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Дуда. Ситуация вокруг ЗАЭСУкраинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Калининграде в среду встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". Происшествия в Брянской областиОдин человек пострадал из-за взрывного устройства, сброшенного с помощью беспилотника в Суземском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территорию Украины, но был задержан погранотрядом, сообщает ПУ ФСБ России по Брянской области. Потенциальные мирные переговорыПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Китае пока еще не встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже заявил, что Европа должна выстроить диалог с Пекином по вопросу конфликта на Украине. Кремль пока не видит никаких перспектив для переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вокруг Украинской православной церквиМИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медпомощи. Раскольники за утро захватили как минимум два храма канонической УПЦ на западе Украины - в Черновицкой и Ровненской областях. Совещание СовбезаПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, главной темой была безопасность в новых регионах, их интеграция в правовое пространство страны. Путин, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские нацисты воюют американским оружием, заявил в кулуарах Совбеза глава МИД РФ Сергей Лавров. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230405/vtorzhenie-1863337005.html

https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html

https://ria.ru/20230405/lavra-1863340030.html

https://ria.ru/20230405/regiony-1863337738.html

россия

донецкая народная республика

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