Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863344662.html
Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах
Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах - РИА Новости, 05.04.2023
Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах
Ситуация в сфере правопорядка и процесс интеграции четырех новых регионов в правовую систему России обсуждались на Совете безопасности РФ под председательством... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:49
2023-04-05T22:49
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
анджей дуда
владимир рогов
владимир путин
магатэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863298188_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_1c5fd382018f8bf171b95943bc6c75ea.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в сфере правопорядка и процесс интеграции четырех новых регионов в правовую систему России обсуждались на Совете безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина. Он, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно. Ход спецоперацииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. В районе Северска в ДНР огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана контратака украинских войск, а в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщило Минобороны России. Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения". Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Дуда. Ситуация вокруг ЗАЭСУкраинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Калининграде в среду встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом". Происшествия в Брянской областиОдин человек пострадал из-за взрывного устройства, сброшенного с помощью беспилотника в Суземском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территорию Украины, но был задержан погранотрядом, сообщает ПУ ФСБ России по Брянской области. Потенциальные мирные переговорыПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Китае пока еще не встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже заявил, что Европа должна выстроить диалог с Пекином по вопросу конфликта на Украине. Кремль пока не видит никаких перспектив для переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вокруг Украинской православной церквиМИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медпомощи. Раскольники за утро захватили как минимум два храма канонической УПЦ на западе Украины - в Черновицкой и Ровненской областях. Совещание СовбезаПрезидент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, главной темой была безопасность в новых регионах, их интеграция в правовое пространство страны. Путин, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские нацисты воюют американским оружием, заявил в кулуарах Совбеза глава МИД РФ Сергей Лавров. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230405/vtorzhenie-1863337005.html
https://ria.ru/20230405/navodchik-1863342114.html
https://ria.ru/20230405/lavra-1863340030.html
https://ria.ru/20230405/regiony-1863337738.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863298188_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2db9dba97839e69bfcc188b97a35ba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, украина, анджей дуда, владимир рогов, владимир путин, магатэ, нато, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", миг-29, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Анджей Дуда, Владимир Рогов, Владимир Путин, МАГАТЭ, НАТО, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МиГ-29, В мире
Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах

Совет безопасности России обсудил правопорядок и интеграцию новых регионах

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в сфере правопорядка и процесс интеграции четырех новых регионов в правовую систему России обсуждались на Совете безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина. Он, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно.

Ход спецоперации

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В США увидели признаки новой операции НАТО против России
Вчера, 21:41
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
В районе Северска в ДНР огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана контратака украинских войск, а в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщило Минобороны России.
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения".
Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Дуда.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:05
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.04.2023Посмотреть

Ситуация вокруг ЗАЭС

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Калининграде в среду встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".

Происшествия в Брянской области

Один человек пострадал из-за взрывного устройства, сброшенного с помощью беспилотника в Суземском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территорию Украины, но был задержан погранотрядом, сообщает ПУ ФСБ России по Брянской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Запорожской области задержали наводчиков украинской артиллерии
Вчера, 22:18

Потенциальные мирные переговоры

Президент Франции Эммануэль Макрон в Китае пока еще не встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже заявил, что Европа должна выстроить диалог с Пекином по вопросу конфликта на Украине.
Кремль пока не видит никаких перспектив для переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вокруг Украинской православной церкви

МИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медпомощи.
Раскольники за утро захватили как минимум два храма канонической УПЦ на западе Украины - в Черновицкой и Ровненской областях.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор об охране территории
Вчера, 21:57

Совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, главной темой была безопасность в новых регионах, их интеграция в правовое пространство страны.
Путин, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону.
Россия и США находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские нацисты воюют американским оружием, заявил в кулуарах Совбеза глава МИД РФ Сергей Лавров.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Белый дом заявил, что позволяет ВСУ наносить удары по новым регионам России
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАнджей ДудаВладимир РоговВладимир ПутинМАГАТЭНАТОГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МиГ-29В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала