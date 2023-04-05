Спецоперация, 5 апреля: Совбез России обсудил ситуацию в новых регионах
Совет безопасности России обсудил правопорядок и интеграцию новых регионах
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Ситуация в сфере правопорядка и процесс интеграции четырех новых регионов в правовую систему России обсуждались на Совете безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина. Он, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно.
Ход спецоперации
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника, 13 снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
В районе Северска в ДНР огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана контратака украинских войск, а в населенных пунктах ЛНР и Харьковской области действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщило Минобороны России.
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что в случае угрозы потери личного состава украинских войск из-за окружения в Артемовске будут приняты "правильные решения".
Ситуация вокруг ЗАЭС
Украинский ударный беспилотный летательный аппарат производства Польши упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения ВС РФ, обеспечивающего безопасность АЭС.
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Калининграде в среду встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС, сообщил "Росатом".
Происшествия в Брянской области
Один человек пострадал из-за взрывного устройства, сброшенного с помощью беспилотника в Суземском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Клинцовском районе Брянской области, пилот попытался скрыться на территорию Украины, но был задержан погранотрядом, сообщает ПУ ФСБ России по Брянской области.
Потенциальные мирные переговоры
Президент Франции Эммануэль Макрон в Китае пока еще не встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже заявил, что Европа должна выстроить диалог с Пекином по вопросу конфликта на Украине.
Кремль пока не видит никаких перспектив для переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вокруг Украинской православной церкви
МИД России потребовал немедленного освобождения наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и предоставления ему медпомощи.
Раскольники за утро захватили как минимум два храма канонической УПЦ на западе Украины - в Черновицкой и Ровненской областях.
Совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза, главной темой была безопасность в новых регионах, их интеграция в правовое пространство страны.
Путин, в частности, заявил, что противник в новых регионах использует недобитое подполье, здесь нужно действовать жестко и эффективно.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что попытки дестабилизации ситуации и подрыва конституционного строя в новых российских регионах будут жестко пресекаться по закону.
Россия и США находятся в "горячей фазе войны", потому что украинские нацисты воюют американским оружием, заявил в кулуарах Совбеза глава МИД РФ Сергей Лавров.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.