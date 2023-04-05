https://ria.ru/20230405/spetsoperatsiya-1863209978.html

ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.04.2023

ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:31

2023-04-05T14:31

2023-04-05T14:42

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

херсонская область

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230405/poteri-1863208261.html

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, херсонская область