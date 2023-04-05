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ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.04.2023
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:31
2023-04-05T14:31
2023-04-05T14:42
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходную гаубицу "Акация", сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230405/poteri-1863208261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
ВС России уничтожили до 20 украинских боевиков на Херсонском направлении
Российские силы за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 20 боевиков ВСУ и гаубицу