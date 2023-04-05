https://ria.ru/20230405/sotsseti-1863308882.html

Хоценко призвал региональных министров завести соцсети

Хоценко призвал региональных министров завести соцсети - РИА Новости, 05.04.2023

Хоценко призвал региональных министров завести соцсети

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что попросил региональных министров завести социальные сети и открыть... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:57

2023-04-05T18:57

2023-04-05T18:58

омская область

виталий хоценко

общество

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ОМСК, 5 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что попросил региональных министров завести социальные сети и открыть комментарии. Эту просьбу он озвучил во время посещения омского Центра управления регионом. Здесь производится мониторинг жалоб жителей региона, которые они оставляют в социальных сетях, а также контроль решения вопроса чиновниками. "У каждого министра, руководителя ведомства и госучреждения должна быть личная страница с открытыми комментариями. Буду ориентировать своих профильных заместителей, министров, руководителей ведомств, глав муниципальных образований на проработку всех обращений граждан, которые поступают во всех социальных сетях", — сказал врио губернатора. Также Виталий Хоценко добавил, что отвечать на обращения омичей будут в течении двух часов, а чиновники должны будут решать вопросы в максимально короткие сроки.

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омская область

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омская область, виталий хоценко, общество