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Хоценко призвал региональных министров завести соцсети - РИА Новости, 05.04.2023
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18:57 05.04.2023 (обновлено: 18:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/sotsseti-1863308882.html
Хоценко призвал региональных министров завести соцсети
Хоценко призвал региональных министров завести соцсети - РИА Новости, 05.04.2023
Хоценко призвал региональных министров завести соцсети
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что попросил региональных министров завести социальные сети и открыть... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:57
2023-04-05T18:58
омская область
виталий хоценко
общество
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ОМСК, 5 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что попросил региональных министров завести социальные сети и открыть комментарии. Эту просьбу он озвучил во время посещения омского Центра управления регионом. Здесь производится мониторинг жалоб жителей региона, которые они оставляют в социальных сетях, а также контроль решения вопроса чиновниками. "У каждого министра, руководителя ведомства и госучреждения должна быть личная страница с открытыми комментариями. Буду ориентировать своих профильных заместителей, министров, руководителей ведомств, глав муниципальных образований на проработку всех обращений граждан, которые поступают во всех социальных сетях", — сказал врио губернатора. Также Виталий Хоценко добавил, что отвечать на обращения омичей будут в течении двух часов, а чиновники должны будут решать вопросы в максимально короткие сроки.
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омская область, виталий хоценко, общество
Омская область, Виталий Хоценко, Общество
Хоценко призвал региональных министров завести соцсети

Хоценко призвал региональных министров завести соцсети и открыть комментарии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Вконтакте". Архивное фото
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ОМСК, 5 апр - РИА Новости. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что попросил региональных министров завести социальные сети и открыть комментарии.
Эту просьбу он озвучил во время посещения омского Центра управления регионом.
Здесь производится мониторинг жалоб жителей региона, которые они оставляют в социальных сетях, а также контроль решения вопроса чиновниками.
"У каждого министра, руководителя ведомства и госучреждения должна быть личная страница с открытыми комментариями. Буду ориентировать своих профильных заместителей, министров, руководителей ведомств, глав муниципальных образований на проработку всех обращений граждан, которые поступают во всех социальных сетях", — сказал врио губернатора.
Также Виталий Хоценко добавил, что отвечать на обращения омичей будут в течении двух часов, а чиновники должны будут решать вопросы в максимально короткие сроки.
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