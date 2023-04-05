https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863281649.html
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО - РИА Новости, 05.04.2023
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО
Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:29
2023-04-05T17:29
2023-04-05T17:42
россия
белоруссия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере так, чтобы это отвечало интересам двух стран, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о введении в республику стратегического ядреного оружия."Наше военное сотрудничество с Белоруссией и в том числе в ядерной сфере полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы исходим из того, что Россия и Белоруссия строят в рамках Союзного государства единое оборонное пространство, и мы в праве решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, которая возникает в связи с обострением внешних угроз так, как это будет наилучшим образом отвечать нашим интересам", - добавила она.
https://ria.ru/20230404/spetssluzhby-1862845069.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_537:0:3036:1874_1920x0_80_0_0_950d9fddd7149d179d3eb010b6008806.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва
Россия, Белоруссия, Москва
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО
МИД: сотрудничество России и Белоруссии в ядерной сфере соответствует международным нормам
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере так, чтобы это отвечало интересам двух стран, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко
в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером Владимиром Путиным
о введении в республику стратегического ядреного оружия.
"Наше военное сотрудничество с Белоруссией и в том числе в ядерной сфере полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Мы исходим из того, что Россия и Белоруссия строят в рамках Союзного государства единое оборонное пространство, и мы в праве решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, которая возникает в связи с обострением внешних угроз так, как это будет наилучшим образом отвечать нашим интересам", - добавила она.
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии