https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863281649.html

В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО

В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО - РИА Новости, 05.04.2023

В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО

Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:29

2023-04-05T17:29

2023-04-05T17:42

россия

белоруссия

москва

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере так, чтобы это отвечало интересам двух стран, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о введении в республику стратегического ядреного оружия."Наше военное сотрудничество с Белоруссией и в том числе в ядерной сфере полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы исходим из того, что Россия и Белоруссия строят в рамках Союзного государства единое оборонное пространство, и мы в праве решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, которая возникает в связи с обострением внешних угроз так, как это будет наилучшим образом отвечать нашим интересам", - добавила она.

https://ria.ru/20230404/spetssluzhby-1862845069.html

россия

белоруссия

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, москва