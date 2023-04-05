Рейтинг@Mail.ru
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 05.04.2023 (обновлено: 17:42 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/sotrudnichestvo-1863281649.html
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО - РИА Новости, 05.04.2023
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО
Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:29
2023-04-05T17:42
россия
белоруссия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере так, чтобы это отвечало интересам двух стран, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о введении в республику стратегического ядреного оружия."Наше военное сотрудничество с Белоруссией и в том числе в ядерной сфере полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России", - сказала Захарова в ходе брифинга."Мы исходим из того, что Россия и Белоруссия строят в рамках Союзного государства единое оборонное пространство, и мы в праве решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, которая возникает в связи с обострением внешних угроз так, как это будет наилучшим образом отвечать нашим интересам", - добавила она.
https://ria.ru/20230404/spetssluzhby-1862845069.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_537:0:3036:1874_1920x0_80_0_0_950d9fddd7149d179d3eb010b6008806.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва
Россия, Белоруссия, Москва
В МИД ответили на вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии в сфере ЯО

МИД: сотрудничество России и Белоруссии в ядерной сфере соответствует международным нормам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сотрудничество России с Белоруссией в ядерной сфере полностью соответствует международным обязательствам Москвы в этой области, РФ будет выстраивать кооперацию с Минском в военной сфере так, чтобы это отвечало интересам двух стран, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения с посланием к народу и парламенту заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о введении в республику стратегического ядреного оружия.
"Наше военное сотрудничество с Белоруссией и в том числе в ядерной сфере полностью соответствует всем действующим международно-правовым обязательствам России", - сказала Захарова в ходе брифинга.
"Мы исходим из того, что Россия и Белоруссия строят в рамках Союзного государства единое оборонное пространство, и мы в праве решать любые вопросы обеспечения национальной безопасности, которая возникает в связи с обострением внешних угроз так, как это будет наилучшим образом отвечать нашим интересам", - добавила она.
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
4 апреля, 11:22
 
РоссияБелоруссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала