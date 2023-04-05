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В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию - РИА Новости, 05.04.2023
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22:13 05.04.2023 (обновлено: 22:26 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/siriya-1863341894.html
В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию
В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию - РИА Новости, 05.04.2023
В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб в Сирии предприняли попытку прорыва на территорию,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T22:13
2023-04-05T22:26
в мире
сирия
дамаск (город)
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб в Сирии предприняли попытку прорыва на территорию, подконтрольную Дамаску, погибли два и ранены четыре сирийских военных, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов."В провинции Идлиб в районе населенного пункта Кавкаба боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам", - сказал Гуринов.Отмечается, что при отражении атаки погибли два и ранены четыре сирийских военнослужащих, правительственные войска уничтожили девять боевиков.По словам Гуринова, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего еморандума мпо безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". "Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло. В марте 2023 года зафиксировано 210 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", - добавил Гуринов."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. В провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Алеппо - три обстрела", - отметил он.Он отметил, что в результате обстрелов в районе населенных пунктов Арбих и Кафер-Ханни провинции Алеппо погиб один и ранены два сирийских военнослужащих.* Террористические группировки, запрещенные в России.
https://ria.ru/20230404/damask-1862783930.html
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в мире, сирия, дамаск (город), идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Дамаск (город), Идлиб (мухафаза)
В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию

Замглавы ЦПВС Гуринов: боевики пытались прорваться на территорию, подконтрольную Дамаску

© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб в Сирии предприняли попытку прорыва на территорию, подконтрольную Дамаску, погибли два и ранены четыре сирийских военных, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
"В провинции Идлиб в районе населенного пункта Кавкаба боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам", - сказал Гуринов.
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Отмечается, что при отражении атаки погибли два и ранены четыре сирийских военнослужащих, правительственные войска уничтожили девять боевиков.
По словам Гуринова, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего еморандума мпо безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". "Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло. В марте 2023 года зафиксировано 210 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", - добавил Гуринов.
"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. В провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Алеппо - три обстрела", - отметил он.
Он отметил, что в результате обстрелов в районе населенных пунктов Арбих и Кафер-Ханни провинции Алеппо погиб один и ранены два сирийских военнослужащих.
* Террористические группировки, запрещенные в России.
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