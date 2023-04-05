https://ria.ru/20230405/siriya-1863341894.html

В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию

В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию - РИА Новости, 05.04.2023

В Сирии боевики пытались прорваться на подконтрольную Дамаску территорию

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб в Сирии предприняли попытку прорыва на территорию,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T22:13

2023-04-05T22:13

2023-04-05T22:26

в мире

сирия

дамаск (город)

идлиб (мухафаза)

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб в Сирии предприняли попытку прорыва на территорию, подконтрольную Дамаску, погибли два и ранены четыре сирийских военных, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов."В провинции Идлиб в районе населенного пункта Кавкаба боевиками террористической группировки "Исламская партия Туркестана"* предпринята попытка прорыва на территорию, подконтрольную сирийским правительственным силам", - сказал Гуринов.Отмечается, что при отражении атаки погибли два и ранены четыре сирийских военнослужащих, правительственные войска уничтожили девять боевиков.По словам Гуринова, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего еморандума мпо безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". "Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло. В марте 2023 года зафиксировано 210 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", - добавил Гуринов."За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*. В провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - два обстрела, в провинции Алеппо - три обстрела", - отметил он.Он отметил, что в результате обстрелов в районе населенных пунктов Арбих и Кафер-Ханни провинции Алеппо погиб один и ранены два сирийских военнослужащих.* Террористические группировки, запрещенные в России.

https://ria.ru/20230404/damask-1862783930.html

https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html

сирия

дамаск (город)

идлиб (мухафаза)

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в мире, сирия, дамаск (город), идлиб (мухафаза)