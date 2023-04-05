https://ria.ru/20230405/siriya-1863234801.html
Путин пообещал продолжить поддержку Сирии в ее восстановлении
Путин пообещал продолжить поддержку Сирии в ее восстановлении - РИА Новости, 05.04.2023
Путин пообещал продолжить поддержку Сирии в ее восстановлении
Россия продолжит оказывать Сирии поддержку по ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержит в политическом восстановлении, заявил в среду президент РФ... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:38
2023-04-05T15:38
2023-04-05T15:58
сирия
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Сирии поддержку по ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержит в политическом восстановлении, заявил в среду президент РФ Владимир Путин."Сирия - наш надежный партнер, союзник в Арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористом. Сразу после произошедшего в феврале разрушительного землетрясения Россия протянула сирийцам руку помощи, направила опытных спасателей и гуманитарные грузы. Мы продолжим оказывать сирийским друзьям всемирную поддержку по ликвидации последствий стихийных бедствий и, конечно, будем способствовать полной нормализации внутри политической обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР)", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
https://ria.ru/20230316/spetsoperatsiya-1858204152.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, в мире, владимир путин
Сирия, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин пообещал продолжить поддержку Сирии в ее восстановлении
Путин: Россия поддержит Сирию в политическом восстановлении и после землетрясения
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Сирии поддержку по ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержит в политическом восстановлении, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Сирия - наш надежный партнер, союзник в Арабском мире и на международной арене в целом. Россия помогла сирийскому народу в трудную минуту отстоять суверенитет и независимость перед лицом агрессии международных террористом. Сразу после произошедшего в феврале разрушительного землетрясения Россия протянула сирийцам руку помощи, направила опытных спасателей и гуманитарные грузы. Мы продолжим оказывать сирийским друзьям всемирную поддержку по ликвидации последствий стихийных бедствий и, конечно, будем способствовать полной нормализации внутри политической обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР)", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.
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