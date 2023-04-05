https://ria.ru/20230405/shvetsiya-1863057822.html

Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО

Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023

Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что намерен в текущем месяце отправиться в Швецию для переговоров по вопросам региональной безопасности, а также планам этой РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:11

2023-04-05T02:11

2023-04-05T02:19

в мире

швеция

нато

министерство обороны сша

финляндия

россия

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что намерен в текущем месяце отправиться в Швецию для переговоров по вопросам региональной безопасности, а также планам этой страны вступить в НАТО."Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО", - говорится в заявлении министра обороны США, приуроченном к вступлению Финляндии в альянс.Остин также выразил надежду на присоединение Швеции к НАТО по примеру ее соседа "как можно скорее".Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.

https://ria.ru/20230404/nato-1862954103.html

https://ria.ru/20230401/shvetsiya-1862370422.html

швеция

финляндия

россия

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в мире, швеция, нато, министерство обороны сша, финляндия, россия, ллойд остин