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Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
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02:11 05.04.2023 (обновлено: 02:19 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/shvetsiya-1863057822.html
Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО
Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО - РИА Новости, 05.04.2023
Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что намерен в текущем месяце отправиться в Швецию для переговоров по вопросам региональной безопасности, а также планам этой РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T02:11
2023-04-05T02:19
в мире
швеция
нато
министерство обороны сша
финляндия
россия
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что намерен в текущем месяце отправиться в Швецию для переговоров по вопросам региональной безопасности, а также планам этой страны вступить в НАТО."Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО", - говорится в заявлении министра обороны США, приуроченном к вступлению Финляндии в альянс.Остин также выразил надежду на присоединение Швеции к НАТО по примеру ее соседа "как можно скорее".Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
https://ria.ru/20230404/nato-1862954103.html
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в мире, швеция, нато, министерство обороны сша, финляндия, россия, ллойд остин
В мире, Швеция, НАТО, Министерство обороны США, Финляндия, Россия, Ллойд Остин
Глава Пентагона отправится в Швецию, чтобы ускорить ее вступление в НАТО

Остин заявил, что отправится в апреле в Швецию, чтобы обсудить ее вступление в НАТО

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 апр – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что намерен в текущем месяце отправиться в Швецию для переговоров по вопросам региональной безопасности, а также планам этой страны вступить в НАТО.
"Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО", - говорится в заявлении министра обороны США, приуроченном к вступлению Финляндии в альянс.
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Остин также выразил надежду на присоединение Швеции к НАТО по примеру ее соседа "как можно скорее".
«
"В этот исторический день я присоединяюсь ко всем членам альянса в нашем приветствии к Финляндии как к члену НАТО. Вместе мы продолжим неотложную и жизненно важную работу Североатлантического альянса по поддержке сил свободы, защите каждого дюйма территории НАТО и построению более безопасного мира", - заключил он.
Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса - кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция - в начале апреля. Ранее в Кремле заявляли, что Россия сожалеет в связи с ориентацией Финляндии на вступление в НАТО, для Хельсинки со стороны Москвы не исходило никакой угрозы. Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, отмечали в МИД РФ.
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В миреШвецияНАТОМинистерство обороны СШАФинляндияРоссияЛлойд Остин
 
 
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