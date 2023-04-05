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"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа
"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа - РИА Новости, 05.04.2023
"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа
"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа в размере 195 миллионов левов (более 108 миллионов долларов по текущему курсу),... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T18:49
2023-04-05T18:49
2023-04-05T18:56
болгария
лукойл
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа в размере 195 миллионов левов (более 108 миллионов долларов по текущему курсу), сообщила компания."Лукойл Болгария" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД заявляют о намерении обжаловать в Административном суде Софийской области решение Комиссии по защите конкуренции от 4 апреля 2023 года наложении штрафа в размере 195 136 175 левов", - говорится в сообщении.
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болгария, лукойл, экономика
Болгария, ЛУКОЙЛ, Экономика
"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа
"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о штрафе в 195 миллионов левов