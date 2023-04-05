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"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа

"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа - РИА Новости, 05.04.2023

"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа

"Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа в размере 195 миллионов левов (более 108 миллионов долларов по текущему курсу),... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:49

2023-04-05T18:49

2023-04-05T18:56

болгария

лукойл

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. "Лукойл" намерен обжаловать в суде в Болгарии решение о наложении штрафа в размере 195 миллионов левов (более 108 миллионов долларов по текущему курсу), сообщила компания."Лукойл Болгария" ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас" АД заявляют о намерении обжаловать в Административном суде Софийской области решение Комиссии по защите конкуренции от 4 апреля 2023 года наложении штрафа в размере 195 136 175 левов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230125/lukoyl-1847302424.html

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болгария, лукойл, экономика