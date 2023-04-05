https://ria.ru/20230405/sheregesh-1862854669.html

На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу

На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу - РИА Новости, 05.04.2023

На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу

Новую канатную дорогу запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе в секторе "Е", сообщила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T01:55

2023-04-05T01:55

2023-04-05T01:55

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КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Новую канатную дорогу запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе в секторе "Е", сообщила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. Как следует из презентации министра, новая канатная дорога расположится в секторе "Е". Уточняется, что сумма инвестиций составляет 230 миллионов рублей. Министр туризма региона также подчеркнула, что инвесторы проявили серьезный интерес к "Шерегешу". "На сегодняшний день есть понимание того, что до 2035 года в курорт будет вкладываться более 180 миллиардов частных инвестиций на строительство коллективных средств размещения, туристской инфраструктуры", — подытожила Латышенко.

https://ria.ru/20230217/kuzbass-1852593970.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, кемеровская область, сноуборд