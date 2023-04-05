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На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу
На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу - РИА Новости, 05.04.2023
На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу
Новую канатную дорогу запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе в секторе "Е", сообщила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T01:55
2023-04-05T01:55
2023-04-05T01:55
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КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Новую канатную дорогу запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе в секторе "Е", сообщила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. Как следует из презентации министра, новая канатная дорога расположится в секторе "Е". Уточняется, что сумма инвестиций составляет 230 миллионов рублей. Министр туризма региона также подчеркнула, что инвесторы проявили серьезный интерес к "Шерегешу". "На сегодняшний день есть понимание того, что до 2035 года в курорт будет вкладываться более 180 миллиардов частных инвестиций на строительство коллективных средств размещения, туристской инфраструктуры", — подытожила Латышенко.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Кемеровская область, Сноуборд
На курорте "Шерегеш" в Кузбассе запустят новую канатную дорогу
Новую канатную дорогу запустят на курорте "Шерегеш" в Кузбассе в следующем зимнем сезоне
КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Новую канатную дорогу запустят на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе в секторе "Е", сообщила журналистам министр туризма Кузбасса Елена Латышенко.
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"Идет строительство канатной дороги на горе Асыр, запуск которой запланирован уже в предстоящем сезоне, и она будет обслуживать несколько новых горнолыжных трасс, которые создадут вместе с ней" — рассказала Латышенко на пресс-конференции, посвященной развитию горнолыжного курорта "Шерегеш".
Как следует из презентации министра, новая канатная дорога расположится в секторе "Е". Уточняется, что сумма инвестиций составляет 230 миллионов рублей.
Министр туризма региона также подчеркнула, что инвесторы проявили серьезный интерес к "Шерегешу".
"На сегодняшний день есть понимание того, что до 2035 года в курорт будет вкладываться более 180 миллиардов частных инвестиций на строительство коллективных средств размещения, туристской инфраструктуры", — подытожила Латышенко.
На развитие курорта "Шерегеш" в Кузбассе выделили около миллиарда рублей