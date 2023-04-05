МИД России пообещал принять меры, если зерновая сделка не будет работать
Замглавы МИД Вершинин: Россия примет меры, если зерновая сделка не будет работать
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия предпримет шаги, если зерновая сделка не будет реализовываться, но время для исправления ситуации еще есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Получается, что продовольственная безопасность не обеспечивается, коль скоро продовольствие из Украины идет в первую очередь в сытые страны Евросоюза. Это никак нельзя назвать нуждающимися странами. В этом смысле мы серьезно думаем о том, что если что-то идет не в интересах России и тем более не в интересах продовольственной безопасности, это не должно продолжаться", - сказал он в интервью RT.
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Вершинин напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что если реализация зерновой инициативы будет прекращена, то Россия найдет возможности учесть интересы наиболее нуждающихся стран, в первую очередь, в Африке.
"Время для исправления еще есть. Надо использовать каждый день. Если это не будет сделано, то естественно, мы свои шаги предпримем… Если по-прежнему сохранятся эти барьеры, если не будет работать соглашение, то вопрос простой: какой смысл это соглашение реализовывать? Мы об этом откровенно говорили нашим партнерами и говорим им", - подчеркнул Вершинин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку, которая сегодня получила только 3% зерна от всего объема вывезенного. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.